從山區玩到市區 來台南跨年賞燈泡湯迎接2026

白河馬稠後關帝廳波斯菊花海。（南市觀旅局提供）

迎接2026年，南市觀旅局祭出台南送夕陽、迎新年，聽演唱會、看煙火、賞花燈、消費抽大獎，從山區、街區到市區好玩、好吃攻略。觀旅局長林國華表示，台南旅遊能滿足不同族群，跨年來台南絕對不會失望。

雲嘉南管理處將於12月31日下午4點半舉辦「井仔腳鹽田送夕陽音樂會」，邀民眾以音樂、美食結合祈福與祝福，為2025畫下美好句點。緊接著，台南好YOUNG跨年演唱會在永華市政中心西側廣場熱力開唱，星光卡司齊聚熱鬧倒數迎接2026。

請繼續往下閱讀...

林國華指出，台南擁有豐富人文底蘊、自然景觀、美食與購物選擇，跨年除送夕陽、迎新年，還可順遊山林光節、鹽水燈節、賞花及泡湯等，台南購物節抽獎活動也將持續到明年3月1日，把握機會將百萬名車、3C家電及現金等好禮帶回家。

全台最美山林燈節「空山祭」25日盛大登場，將展到明年3月1日，結合地景藝術、聲光科技、AI互動與在地聲景，邀國內外藝術家打造14組作品，回應堊地地貌、自然生態與時間演化，讓冬季的山徑化為可被行走、聆聽與感知的藝術旅程。鹽水月之美術館「漫月美行動」即日起至明年3月8日展出，《點亮．有天》燈籠作品掛滿王爺巷，也為月津港燈節提前暖身。

此外，梅嶺紅花風鈴木正值花期，民眾可前往賞花、爬山、看雲海，梅峰古道、伍龍步道及福來老梅園皆可漫步賞花，或挑戰一線天獵鷹尖，更不容錯過梅子雞、薑黃雞等在地美食，也可轉往龜丹溫泉放鬆身心；另推薦，台南冬季的休耕花海也是限定美景，白河馬稠後關帝廳夏季的蓮田，現已種滿繽紛的波斯菊，賞花後再前往關子嶺泡湯，享受愜意冬日時光。

梅嶺梅峰古道開滿紅花風鈴木。（南市觀旅局提供）

2025空山祭將展至明年3月1日，圖為陳普《聲波花》。（南市觀旅局提供）

鹽水月之美術館燈籠作品《點亮．有天》。（南市觀旅局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法