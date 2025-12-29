屏科大教授與護樹團隊 搶救屏東2棵百年老雨豆樹

百年雨豆樹相當高大，宛如電影「龍貓」中的大樹，人站在旁邊顯得渺小。（記者葉永騫攝）

位於屏東大學民生校區後門、殺蛇溪旁有一處約0.8公頃的土地種植許多老樹，國有財產署近期整地時砍除7棵老樹，引起屏東科技大學教授盧惠敏及20個護樹團體的關切，今天邀集相關單位會勘搶救，成功救下百年老雨豆樹，將請屏東縣政府文資及農政單位評估老樹及老建築的價值，建議成為文化景觀區。

這塊土地在日治時期為屏東農校所有，種植許多老樹，建有屏科大前身屏東農專教職員宿舍，現由國產署收回管理，今年因國產署屏東辦事處接到民眾投訴樹木危及用路人安全，進行修剪砍伐，教授盧惠敏發現緊急陳情立委鍾佳濱才救下老樹，昨天邀相關單位及護樹文史團體勘查，現場有7棵老樹已被砍伐，倖存5棵老樹，其中有2棵高達7、8層高的百年老雨豆樹、以及欖仁、楓香樹。

請繼續往下閱讀...

盧惠敏建議，可以朝「屏東老樹生態藝文特區」等文化景觀區發展，之前屏東大學與地方合作，退縮校地保護雨豆老樹的案例。

高雄濕地聯盟前理事曾瀧永說，該土地國產署曾提報作為社會住宅之用，他認為屏東的人口不斷降低，不一定要做社會住宅，也能交給屏大作為校區活用。

國產署屏東辦事處主任林秀娟說明，該地不整理易引起民眾投訴，因此才會整理，如果相關單位有其他計畫可以申請撥用，並同意保留目前所有樹木不砍，待縣府文資所及農業等單位勘查認定樹木價值，樹木的修剪必須依規定執行，避免影響樹木生長。

屏東多棵老樹被砍伐，引起屏科大教授及護樹團體的關切。（記者葉永騫攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法