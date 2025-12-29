台中每天燒300噸廚餘 業者「秤斤」清運、社區餐飲都驚驚

台中每天多燒300噸廚餘，社區大樓多需自行瀝乾。（台中市環保局提供）

台中市區每天有近300噸廚餘需去化，台中市環保局強調，陸續輔導290個社區由垃圾清運業者清運廚餘，到明年2月底前，家戶（社區大樓）廚餘進廠免收處理費，盼緩解漲價壓力，不過，市區乙級廢棄物清除業者透露，業者可能將費用轉嫁給大樓社區及餐飲業，強調中市府目前補貼進廠政策不會長久。

台中廚餘養豬政策預訂2027年全面退場，過渡期間（2026年12月31日前）禁止使用家戶廚餘養豬，市區傳出社區廚餘回收費用大漲，環保局統計，全市682個社區大樓有廚餘收運問題，經清潔隊說明輔導，有290個社區由原本垃圾清運業者承攬廚餘清運，近期仍不斷傳出業者收運費用漲價2到10倍，甚至直接不收等耳語。

業者透露，明年1月1日開始廚餘改秤重計價，每公斤要價8元，餐飲業者記得要把廚餘瀝乾一點。

台中市廢棄物清除處理商業公會副理事長林碧奇說，新北市每噸廚餘進焚化爐要多收4500元，「等於是一公斤要4.5元」，業者增加瀝乾、垃圾車等候進廠焚化，需耗費人力及油量成本，每月可能轉嫁成本6500元或8000元讓社區客戶承擔。

林碧奇強調，中市府現階段補貼業者，垃圾車進廠需秤重並以戶為單位、每戶4人補貼0.5元，用公家預算來補貼並非長久之計，還要靠源頭廚餘減量，或資源再利用才能有效降低廚餘負擔。

台中市餐盒食品公會理事長詹琬琪說，校園廚餘明年1月份後，多數還是維持豬農清運商協助清理，至於家戶、小吃攤及公寓大樓需由清潔隊、乙清（乙級廢棄物清除業者）協助，確實聽說乙清業者收廚餘是以公噸或公斤計價。

