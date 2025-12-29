環境部跨部會協商廚餘 明年1月擬推校園惜食教育方案

環境部召開「廚餘處理技術交流論壇」，資源循環署組長陳俊融分享如何建構廚餘循環新體系。（記者吳柏軒攝）

非洲豬瘟疫後，廚餘禁止養豬，但全台每日仍產生2千多公噸廚餘，去化問題嚴峻，環境部今（29日）邀集業者召開「廚餘處理技術交流論壇」，環境部長彭啓明受訪透露，已將廚餘視為垃圾須付費處理，每公噸約8千元，餐廳及學校團膳等業者應正視，也跨部會協商，預計明年1月推新的校園行動方案，減少浪費掉的3成廚餘量，讓民眾更加惜食。

彭啓明指出，非洲豬瘟之後，廚餘去化成環境部問題，強調廚餘就是垃圾，任何浪費都要付出成本，估算目前每公斤5到8元，餐廳或公寓大廈過去靠養豬業者清運，未來都要支付成本，而學校營養午餐廚餘3成更是匪夷所思，已啟動跨部會協商，聚集農業部、衛福部、教育部及環境部，預計明年1月推新的校園行動方案，要減少廚餘浪費，讓民眾更加惜食。

彭啓明進一步說明，將從食物原料的源頭，一路調查到最後的廚餘量，計算出台灣的「廚餘指標」，後續定期設下剩食廚餘的目標，逐步減少，重申「食物一定要進到我們的胃！」透過惜食教育，避免食物浪費。

有關廚餘去化的技術，彭啓明也說，包含黑水虻、堆肥、生質能等，民眾都有不好觀感，呼籲相關業者發揮技術，避免變成處理場所變成嫌惡與避鄰設施；而黑水虻後續飼料運用，在農業部則有相關規範，也積極協調放寬，另一條路是取代航空用油成為SAF（永續航空燃料），目前也有研究案推動中。食物浪費就是經濟與國家負擔，不好好處理臭掉酸掉，產生甲烷又產生氣候問題，亂倒也是垃圾跟環境問題，環境部將成為業者後盾，盼眾人合作，一起解決社會問題。

針對廚餘，環境部長彭啓明強調業者與民眾必須正視，一定有處理成本，並透露跨部會明年1月將推出新的校園惜食方案，減少營養午餐3成廚餘量的問題。（記者吳柏軒攝）

資源循環署組長陳俊融指出，中央將協助各地推動廚餘處理系統，包含生質能廠與黑水虻處理設施。（記者吳柏軒攝）

