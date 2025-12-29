金屬探測器+機動打擊部隊+無人機警戒 台北跨年晚會維安無死角

記者會展示警力配備與偵爆犬。（記者田裕華攝）

台北市長蔣萬安日前裁示，跨年晚會全面升級安全維護，台北市政府副秘書俞振華今天說明五大維安重點，包括先行發布管制區，若有人鬧事可立即逮捕；員警於入口處持金屬探測器進行初步偵查；劃分五大區並細分成27個小區，機動打擊部隊可以即時介入；先期工作設置車阻之外，這次增加防爆犬、制高點與無人機優化；民防、義警、義消和守望相助隊，也一併納入維安網絡，總計出動1300人。

觀光傳播局長余祥表示，行前加強工作人員教育訓練，提升即時應變能力，事前拍攝疏散影片提供民眾觀看，現場也會設置大量大型看板、牌面，明確指引疏散方向，倘若有突發狀況，活動主持人將以口播方式提醒注意安全。另強調，31日早上10點清場，下午1點統一開放進場，規劃進場時於2個重要入口節點，加派員警並用金屬探測器，針對可疑人事物探測與搜檢。

市警局信義分局長李憲蒼指出，警衛部署區分平面、制空與捷運站3個層面，首先是道路平面，將於人潮聚集的路口及路段，預置30輛大型警備車和巡邏車，防止有心人士駕車衝撞；晚會活動範圍劃設5大分區，配置槍枝、彈械、無線電和辣椒水，進一步分成27個小區，共有27組機動打擊部隊，每隊5人，除了上述基本配備，另有電擊槍、臂盾等。

信義分局也向市警局、內政部警政署保安警察第一總隊，申請40名維安特勤警力，31日上午針對場地進行地毯式全面偵檢，接著展開定點守望和區域巡邏，提高見警率，還有防爆車、照明車、現場勘查車、指揮及拖吊車等，配合台北捷運公司、捷運警察隊，引導疏導捷運站體周邊及站內人潮。

防踩踏部分，在主舞台觀眾區等5處設置5個採證高台、高功率喊話器、135組LED引導指示牌、強力手電筒和大聲公，結合無人機小組及周邊監視器，即時監看現場畫面，回傳市府的聯合指揮所與分局的前進指揮所，以利掌握第一時間狀況。

李憲蒼提到，跨年結束後，大批民眾都會前往信義商圈的夜店區，包括松壽路16巷、20巷，跨年煙火結束後，預計在前述路段南北兩側架設阻材，管制現場人流，假使人潮過多，將實施管制「只出不進」，以防韓國梨泰院推擠踩踏悲劇重演。

北市跨年維安記者會，偵爆犬模擬搜索演練。（記者田裕華攝）

現場展示警力配備。（記者田裕華攝）

