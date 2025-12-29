為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    台東專科學校註冊率全國墊底 台東教界籲正視技職、整合產學

    2025/12/29 17:45 記者劉人瑋／台東報導
    台東專科學校於日治時期所創，但如今因出生率影響註冊率。（記者劉人瑋攝）

    台東專科學校於日治時期所創，但如今因出生率影響註冊率。（記者劉人瑋攝）

    教育部公布114學年度大專校院新生（含境外生）註冊率，國立台東專科學校全國最低，對此，校方表示不對外發言，「既然教育部有說法，就照教育部所說即可」，但到底為何招生數會如此低，是因為人口數、技職不吃香或任何可能？校方表示，「我們還在找原因」。

    就教育部統計顯示，共有6間學校註冊率低於60％，以國立台東專科學校31.75％最低，其實不僅專科學校，台東高中職、專校今年多數學校幾乎都是沒有滿招，台東教育界人士表示，去年狀況較好的學校約一班30多人，今年也才接近30人。有專校學生則稱，沒有明顯覺得學弟妹人數變少，也是一班約20人左右。

    台東教界人士表示，台東區的學校已是「零拒絕」，本屆新生人數低是受出生率影響，但與其擔心註冊率太低，「不如好好、真心的發展我國技職教育」，以日本技職為例，「他們學生二成升學，八成就職」畢業即能上工，但台灣根本是相反，且依自己友人在科技大學任職經驗，「讀到專科、高職畢業真的能與業界無縫連接嗎？學到的是業界最新、需要的嗎？進入科大，學科上反而不少人跟不上」

    台東教界人士建議，技職教育的註冊率最後還是依照市場經濟來決定，才會有「唸到大學才好就業」感，若上課所學就能馬上派上用場何愁沒學生，更需要勞動部與教育部整合。

