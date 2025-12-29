桃園大學城開發進度緩慢 桃市府重新與中大簽MOU延長合作

桃園市府29日與中央大學簽訂「八德智慧健康創新園區合作意向書」，市長張善政表示，期勉八德智慧健康創新園區與市立醫院發揮互補功能。（桃市府提供）

桃市府無償撥用土地給6所國立大學進行開發在桃園設立分校及醫院，今年被審計處點名簽訂的合作意向書多已過期，僅1案進入實質工程階段，其中，中大八德校區土地已閒置16年，雙方簽訂的MOU早已過期，桃市府今（29）與中大重新簽訂「八德智慧健康創新園區合作意向書」，延長雙方合作關係。市長張善政表示，期勉八德智慧健康創新園區與落腳八德霄裡的市立醫院發揮互補功能。

張善政表示，市府撥用約2.5公頃土地作為創新園區基地，該址緊鄰桃園市立醫院選址，且具備捷運綠線通行的交通優勢，未來該園區不僅是提供醫療服務的場域，更期盼兩大醫療體系發揮互補功能，成為守護市民健康的核心基地，進一步發展為完善的健康產業聚落。

中大校長蕭述三指出，隨著桃園市立醫院選址確定，中大位於八德區的附設醫院計畫也正穩健進行，感謝市府提供捷運站旁精華地段土地，期盼透過產、官、學、研的跨域合作，將八德智慧健康創新園區聚焦於生醫科技、高齡健康、復健醫學及婦幼醫療等關鍵領域，目前規劃有3大核心區塊，包括中央大學附設醫院、智慧健康科技園區及新創基地與人才培育中心，其中，附設醫院預計坐落於鄰近捷運站側，初步定位提供重症醫療、智慧醫療照顧及特色專科服務。

教育局表示，中大將結合地理優勢與學術專長，規劃設立具備教學與研究功能的附設醫院，協助提升急重症醫療品質，並投入傳染病防治、長期照護等公共衛生領域，此外，智慧健康科技園區將推動生醫科技與復健醫療研究，透過人才培育驅動產業創新，均衡區域醫療發展，全面提升桃園在智慧醫療與健康產業的國際競爭力。

