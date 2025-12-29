加速馬太鞍溪農地復原 農業部首批補助金今入帳

蓮馬太鞍溪堰塞湖災害，導致泥沙埋沒花蓮農地600公頃。農業部29日首波農地復原補助金已撥入農民帳戶。（資料照）

馬太鞍溪受樺加沙颱風及鳳凰颱風影響，導致堰塞湖溢流及土石淹沒農田，總統賴清德19日公布重建特別預算後，農業部展開作業，提供受損農地復原重建補助，每公頃10萬元，首波補助金在今（29日）已撥入申請人帳戶，盼讓災民安心迎接新年。

農業部表示，為因應地方復原需求，行政院及立法院以最快速度完成特別預算審查與公布流程，農業部在災後第一時間同步啟動跨部會地籍資料比對與現地勘查，務求在預算公布後的第一時間內，讓補助金到位，賴總統19日公布「中央政府花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別預算案」後，便立即展開後續農地復原補助的撥款程序。

農業部指出，申請案已進入密集審核與撥款階段，依申請日期不同，目前共有6批次清冊，首波撥付第一至第三批次審核通過之面積共計362.37公頃，每公頃發放10萬元補助金，預計撥付3623萬7千元。尚有約80公頃農地正進行最後手續，將秉持「從簡、從速、從寬」原則處理。

農業部強調，每公頃10萬元的補助金為協助地主進行農地清理、土石移除及復原重建，以恢復土地的可耕作狀態。除了這筆補助，政府亦針對農機損毀、溫網室設施重建、肥料及專案休耕等面向提供實耕者多項專案輔導措施。

農業部表示，深刻體會農友面對天災的艱辛，未來將持續配合中央重建政策，強化災區農業基礎設施與灌溉系統復建，陪伴農友逐步恢復耕作生活。申請人如對補助撥付進度及相關輔導措施有疑問，可洽詢農業部農糧署東區分署（電話：03-8523191）。

