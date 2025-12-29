博班招生掛零 台大、成大、中大說明了

台大說明114學年之物理治療學系博班是無人錄取。（資料照）

對於碩博班出現招生掛蛋，國立台灣大學、國立成功大學和國立中央大學各有回應，因報名未達標準而無人錄取，也提及受到就業市場影響，考生更傾向選擇跨領域或新興熱門領域博士班。

台大說明，物治系博士班114學年有2人報名，但經審查其學術背景或研究方向，與該系發展重點及培育目標尚有落差，基於維護教學與研究品質的考量，依既定標準未錄取新生；另因負責系所教學研究方向改變，綠色永續材料與精密元件博士學位學程已於今（2025）年10月18日校務會議通過停招案，現僅為服務還在學的學生。

成大說明，統計所與國企所的畢業生，在資料科學領域、科技業、商業等領域皆極具競爭力，碩士班學生畢業後大多選擇進入業界發展，導致報考博士班的人數大幅減少，統計所博士班核定錄取名額2名，有2人報考；國企所核定錄取1名，也有1人報考人員，經招生委員會專業審慎評估後，未有申請者符合該所博士培育之整體學術要求，而未達最低錄取標準，因此未予錄取。

中大有8個博班招生掛零，包括產業經濟研究所博班、應用地質研究所博班、天文研究所博班、化學工程與材料工程學系工學博班、能源工程研究所博班、電機工程學系產業博班、通訊工程學系博班、機械工程學系工學博班。中大說明，該各系所招生名額各1至2名，報考人數為0至2人，因報考人數不足或未達錄取標準，以致無人註冊就讀。

但中大也指出，部分領域因產業薪資優渥，許多碩士畢業生選擇直接就業而非攻讀博士，部分領域則因市場需求相對有限，考生可能更傾向選擇跨領域或新興熱門領域博士班，因博士教育為國家研究量能的基石，將持續強化跨域合作與產業連結，並積極培育研究人才，以鞏固高階研究的發展動能。

