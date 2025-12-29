桃園景福宮明年首辦聯合婚禮 邀新人眾神見證完成終身大事

景福宮每年舉辦的未婚聯誼活動，一開放報名幾乎都秒殺，明年將首度舉辦聯合婚禮。（資料照）

擁有近300年歷史的桃園大廟景福宮，將於明年3月首度舉辦聯合婚禮，消息公布後引發熱烈迴響，報名名額迅速接近額滿，廟方喊話，符合資格、尚未舉辦正式婚禮的新人務必把握機會，在眾神見證與親友祝福下，完成人生重要的承諾儀式。

景福宮主任委員簡征潭表示，隨著時代變遷，許多新人因經濟壓力、工作繁忙或疫情影響，雖已完成結婚登記，卻遲遲未能舉辦婚禮，此次聯合婚禮正是希望為這群新人圓夢，讓婚姻不僅止於法律程序，更能在莊重儀式中，留下值得珍藏一生的回憶。

協助策劃執行的文化基金會顧問簡馨泓指出，整體婚禮將由專業團隊統籌，從儀式流程、場地布置到攝影紀錄一應俱全，新人無須自行籌備，即可在古色古香、香火鼎盛的廟埕中完成一場莊重而溫馨的婚禮，並留下正式影像紀錄，整體規劃兼顧文化內涵與實用性，以「物超所值」的宗教婚禮形式，減輕新人負擔。

景福宮總幹事李詩明也強調，這場聯合婚禮不僅是一場婚禮活動，更是一種文化傳承與情感承諾的實踐，「這不是補辦婚禮，而是完成一個人生中本該擁有的重要儀式」，期盼透過眾神的祝福，為新人婚姻帶來長久守護與圓滿幸福。

廟方表示，目前聯合婚禮僅剩最後名額，誠摯邀請尚未舉辦正式婚禮、期待一場具有文化意義與祝福儀式的新人儘速報名，把握難得機會，在桃園大廟景福宮完成人生的重要時刻，活動資訊與報名方式可參閱官方說明

