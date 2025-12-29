能高越嶺國家步道西段元旦開放從雲天宮進入 須注意體能和黑熊

能高越嶺國家步道西段，封閉近5個月的雲天宮入口，將從元旦起開放。（林保署南投分署提供）

能高越嶺國家步道西段，高繞雲天宮入口封閉近5個月，林保署南投分署宣布元旦起重新開放，該入口進入後有3公里長的路段，高低落差達350公尺，時間會比屯原路線多1.5至2小時，另近期有民眾在仁愛山區看到台灣黑熊，山友除應考量自身體能，登山時也收好食物，必要時可佩戴熊鈴。

能高越嶺國家步道西段，常有落石崩塌，而高繞雲天宮入口，因颱風豪雨及地震後崩塌嚴重，路基不穩定，林保署南投分署進行步道修復及棧橋整修，從今年從8月起封閉，山友改從屯原登山口進入，惟屯原入口後來也嚴重崩坍，連路基都流失，山友必須改走步道東段，從花蓮縣入山。

林保署南投分署指出，經修復步道和棧橋完成，決定從元旦起開放雲天宮入口，要提醒山友，雲天宮登山路段的前3公里落差達350公尺，需考量自身體力及耐力，建議擬定計畫書、設定留守人等，若需要專業山域嚮導帶領，應慎選合法業者，聽從山域嚮導指示。

經過易落石區，也應停看聽，確認安全後請盡速通過勿停留，隊員間保持適當間距，避免落石時前後推擠，夜間通行請評估風險。

南投分署表示，之前雖能高越嶺步道暫停開放，但天池山莊持續有供基本住宿予其他路線之山友。此次開放仍維持基本住宿，但沒有提供餐飲及裝備租借服務，請山友適時調整登山計畫及風險評估。

