    首頁 > 生活

    屋頂鋼構最後一根弧樑安裝 桃機三航廈今舉行上樑典禮

    2025/12/29 17:06 記者朱沛雄／桃園機場報導
    機場公司表示，此次上樑典禮，完成屋頂鋼構最後一根弧樑安裝，象徵第三航廈距離完工目標再邁進一大步。（記者朱沛雄攝）

    機場公司表示，此次上樑典禮，完成屋頂鋼構最後一根弧樑安裝，象徵第三航廈距離完工目標再邁進一大步。（記者朱沛雄攝）

    「臺灣桃園國際機場第三航站區主體航廈土建工程」今（29）日舉行上樑典禮，由交通部長陳世凱擔任主祭官，率領機場公司及工程團隊共同參與祈福，期盼後續工程順利推動。機場公司表示，此次上樑典禮，完成屋頂鋼構最後一根弧樑安裝，象徵第三航廈距離完工目標再邁進一大步，機場公司及第三航廈工程團隊將以「如期如質完成建設計畫」為目標，為國人及來台國際旅客打造嶄新的國門風貌。

    交通部長陳世凱表示，25日在賴清德總統與卓榮泰院長的帶領下，一起見證桃園機場北廊廳啟用，今天再度回到現場，見證「桃園國際機場第三航廈主體航廈土建工程」，屋頂鋼構完成最後一根弧樑安裝，象徵著國家的大門，正在一步一腳印、穩穩地向未來邁進。「桃園國際機場第三航站區建設計畫」是桃園機場成為東亞樞紐機場的核心工程，而主體航廈建築更是核心中的核心，這段歷程，靠的是政府與工程團隊齊心協力、一棒接一棒、不間斷的投入，才能走到今天這個重要階段。

    陳世凱說，自加入行政團隊以來，這已是他第十一次來到桃園機場現地，對全體工程團隊在過程中用最專業、最負責的態度，兼顧工期與工安，表達最深的敬意與最誠摯的感謝。他指出，今天的「上樑」，在工程文化裡代表結構的圓滿；對交通部而言，更代表對國家與社會的承諾，未來將在施工同仁安全擺在第一位的前提下，持續要求工程品質不打折、施工進度穩健向前。

    機場公司表示，桃園機場第三航廈由榮獲建築界普立茲克大獎的英國著名建築師Richard Rogers所設計，主體建築融入大量台灣元素，雙曲面波浪造型呼應台灣的海洋與雲海意象、16根巨柱靈感則是來自台灣常見的榕樹。

    機場公司指出，主體航廈在施工上鋼構總用量約為4萬公噸（包含16根巨柱、主次桁架、屋頂弧樑及帷幕系統背桁架）；其中每根巨柱重量達200公噸、高約20公尺。承攬廠商運用國內罕見的RPS（Rail Platform System）特色工法，在三樓樓地板架設軌道，並於軌道上裝設220噸吊車，以軌道推進方式吊裝巨柱與屋頂桁架等結構體，節省鋼構吊裝與運送時間，加速趲工，展現國內營造團隊的實力與效率。第三航廈也是台灣歷來量體最大的單一建築，樓地板面積高達58萬平方公尺，相當於台北101大樓的1.6倍。

    機場公司說，未來第三航廈完工後，旅客年服務容量可由現在的3700萬人次提升到8200萬人次；機場公司及第三航廈工程團隊將以「如期如質完成建設計畫」為目標，為國人及來台國際旅客打造嶄新的國門風貌。

    「臺灣桃園國際機場第三航站區主體航廈土建工程」於今（29）日舉行上樑典禮。（記者朱沛雄攝）

    「臺灣桃園國際機場第三航站區主體航廈土建工程」於今（29）日舉行上樑典禮。（記者朱沛雄攝）

    桃機第三航站區主體航廈今（29）日舉行上樑典禮，由交通部長陳世凱擔任主祭官，率領機場公司及工程團隊共同參與祈福，期盼後續工程順利推動。（記者朱沛雄攝）

    桃機第三航站區主體航廈今（29）日舉行上樑典禮，由交通部長陳世凱擔任主祭官，率領機場公司及工程團隊共同參與祈福，期盼後續工程順利推動。（記者朱沛雄攝）

    交通部長陳世凱（左）與機場公司董事長楊偉甫（右）在鋼樑上簽名紀念。（記者朱沛雄攝）

    交通部長陳世凱（左）與機場公司董事長楊偉甫（右）在鋼樑上簽名紀念。（記者朱沛雄攝）

