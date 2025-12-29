台北跨年維安升級 出動1300警民力、偵爆犬

「台北最high新年城－2026跨年晚會維安說明」記者會，信義分局長李憲蒼（中）說明。（記者田裕華攝）

為確保跨年晚會活動安全，北市警方今天表示，已全面提升維安層級，將出動1300多名警民力和2隻偵爆犬，還首度部署指揮車、照明車。

台北市警察局和信義分局下午在台北市政府舉行「台北最high新年城—2026跨年晚會」維安說明記者會。

由於跨年晚會將於31日晚間登場，預期吸引大量人潮。台北市副秘書長余振華表示，今年警方維安有些新措施，希望提供市民一個平安、安全的跨年，一起歡度2026年倒數，若有任何狀況可撥打市民專線1999或通報周遭警力處理。

信義分局長李憲蒼也表示，為確保跨年活動順利進行並維護市民人身安全，警方已全面提升維安層級，強化警力部署與各項安全整備措施，提高警察能見度與巡邏密度，針對活動場域實施安全檢查，並加強對可疑物品及危險物品的偵測與管控。

李憲蒼提到，本次勤務編組27組機動打擊小組，配備必要警用裝備，包括槍彈、電擊槍、臂盾、鋼叉等，以隨時因應突發狀況；此外，今年還申請40名維安特勤警力，在31日上午進行場地偵檢，以及定點守望、區域巡邏，提高見警率。

對於人潮防踩踏部分，李憲蒼說，針對主舞台觀眾區、南北廣場、台北大巨蛋廣場、象山步道及公園、捷運出入口等易聚集人潮區域，規劃15組「防踩踏小組」，並設置採證、蒐證高台，搭配高功率喊話器、大聲公和無人機，即時防範推擠、攀爬及其他突發狀況，若發現推擠或跌倒情形，將立即派員介入處置，必要時即時通報救護單位支援。

同時，對於未經核准飛行之無人機，將採取干擾及迫降措施，以建構完整空域安全防護網，確保維安無死角。

李憲蒼表示，若發生重大緊急狀況，將由北市府緊急應變中心統一指揮，並透過主舞台廣播引導民眾冷靜配合疏散；相關道路管制措施也將隨活動結束陸續解除，請用路人配合員警指揮疏導。

此外，有鑑於往年跨年結束後信義商圈人潮密集，信義分局將視現場狀況，彈性運用阻隔設施管制松壽路16巷、20巷夜店區，並加派警力執行巡邏與守望勤務，以防範人潮過度集中，確保公共安全。

李憲蒼呼籲，跨年活動期間，嚴禁民眾攜帶毒品、刀械、槍枝、爆裂物等違禁物品，以營造安全、安心的跨年環境。

信義分局督察組長于長豪現場也針對警用裝備進行示範和說明，他提到，今年首度調派指揮車、照明車等專業車輛，強化現場指揮與夜間照明效能；且為因應1219北市隨機襲擊事件，跨年晚會特別規劃於會場外圍部署大型警備車及巡邏車輛，以防範車輛衝撞等風險。

于長豪說，這次跨年晚會維安共動員1300多名警力和協勤民力，以及2隻偵爆犬，共同投入維安工作。

台北捷運公司也說，因應台北大巨蛋演唱會及跨年活動散場，為有效分散人潮，再次推出松山新店線搭乘優惠。自今年12月31日晚間10時30分至明年1月1日清晨6時，自南京三民站、台北小巨蛋站進站搭車的旅客，可享不限站數、當趟車資免費的搭乘優惠，跨年夜返家更順暢、安全。

在跨年維安方面，北捷說，將加強無差別攻擊維安演練，車站增加防護設備，加強跨軌道運輸業及警消單位危安通報測試；跨年夜當晚則會同警方加強巡檢頻率，並指派專人監看重點車站監視器，加強監控，精進安全防護與應變機制，讓旅客平安迎接新年。

此外，重點車站指揮中心配置防禦盾牌、防禦鋼叉及伏暴魔束帶等防護裝備；當發生多區域火災警報及複合式異常狀況，即視同危安事件，立即啟動SOP即時應變處置。

北捷提醒，跨年期間人潮眾多，隨時提高警覺，若發現異常狀況時立即通報並請保持冷靜，聽從工作人員指示儘速離開現場。

北市跨年將出動1300多名警民力和2隻偵爆犬，還首度部署指揮車、照明車。（記者田裕華攝）

