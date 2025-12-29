為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    立體書《屏東實習中》新書發表 召喚神獸探索屏東

    2025/12/29 16:55 記者葉永騫／屏東報導
    立體書《屏東實習中》新書發表，縣長周春米和孩子一起召喚神獸探索屏東。（記者葉永騫攝）

    立體書《屏東實習中》新書發表，縣長周春米和孩子一起召喚神獸探索屏東。（記者葉永騫攝）

    屏東縣政府最新推出《屏東實習中—穿越、解密與召喚》立體互動繪本，以屏東豐富的自然景觀、多元人文歷史為內容，今天在屏東市勝利國小舉行新書發表會，縣長周春米出席與學童共讀，帶領孩子們以旅人視角、召喚神獸探索屏東。

    新書發表會中由飛飛劇團團長歐陽慧英帶領學童共讀與互動體驗，透過引導式閱讀、角色代入，與孩子們穿越時空，走進森林、漁村與老街，來一場紙上冒險的旅程，讓現場充滿歡笑。

    縣長周春米表示，繼《屏東海底40米》、《屏東聲山中》引起廣大迴響後，縣府今年再度推出《屏東實習中—穿越、解密與召喚》，從大武山的森林到小琉球的浪濤，從老市場的氣味到星空下的微風，透過閱讀結合遊戲、探索與想像，邀請大家一起走進屏東、認識屏東。

    周春米指出，《屏東實習中》跳脫以往視覺繪本的框架，將屏東的文化、自然與生活立體化、遊戲化，為了讓更多孩子能從小認識家鄉，將贈送給縣內150所公立幼兒園，每園1本，期盼透過閱讀扎根，讓屏東的故事、想像與文化陪伴孩子成長。

    縣府傳播暨國際事務處說明，《屏東實習中》共有「出發、山林、海洋、星光、花卉」五大篇章，沿途解鎖任務，書中設定四隻守護神獸，藉由閱讀選項與解鎖任務，最終孩子們可以召喚出屬於自己的屏東神獸，從閱讀中建立和屏東土地的情感連結，即日起可至博客來、讀冊等網路平台訂購，也在五南文化廣場、誠品書店等實體通路上架。

    立體書《屏東實習中》新書發表。（記者葉永騫攝）

    立體書《屏東實習中》新書發表。（記者葉永騫攝）

    立體書《屏東實習中》，可以召喚出神獸，一起探索屏東。（記者葉永騫攝）

    立體書《屏東實習中》，可以召喚出神獸，一起探索屏東。（記者葉永騫攝）

