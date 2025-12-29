新北歡樂耶誕城熱鬧45天 吸740萬人次同歡

2025新北歡樂耶誕城，45天共吸引近740萬人次造訪。（新北市觀旅局提供）

2025新北歡樂耶誕城自11月14日一路熱鬧至12月28日，以「LINE FRIENDS總動員 馬戲嘉年華」為號召，結合繽紛燈飾、創新場景規劃與精彩活動演出，45天活動共吸引近740萬人次造訪，成為全國年末的城市節慶盛事之一，新北市府表示，新北歡樂耶誕城不僅是1場節慶活動，更是凝聚市民情感、展現城市創意能量的重要平台。

新北市觀旅局指出，新北歡樂耶誕城由「耶誕馬戲開城SHOW」的大型馬戲表演與聲光效果盛大揭幕，今年與LINE FRIENDS & LINE FRIENDS minini合作，打造各式創新繽紛的馬戲場景、多座角色裝置遍布主題燈區，另打造歷年最多組的機械動感設計，讓靜態燈飾轉化為充滿生命力的展演體驗，成為民眾拍照打卡熱點，結合人氣IP與城市節慶，創造高度話題性。

系列活動高潮「巨星耶誕演唱會」2天湧入逾40萬人次參與，線上觀看直播人次累積近70萬，電視收視不重複總人次也突破90萬，展現市府承辦大型活動的成熟度與號召力。

此外，「童樂馬戲嘉年華」匯集多元兒童劇場、馬戲雜耍與互動表演內容，吸引眾多親子家庭造訪；「Freunde willkommen！德國耶誕市集」集結異國特色美食、商品，讓遊客感受濃厚歐式耶誕氛圍；「管樂嘉年華 耶誕響叮噹」匯聚多組管樂團隊演出，為耶誕節增添節慶氛圍。

新北市府表示，今年新北歡樂耶誕城也躍上國際，獲國內外媒體關注，全球旅遊訂房平台Agoda精選今年亞洲必訪耶誕盛事，新北歡樂耶誕城為全國唯一入選推薦。耶誕城透過豐富多元的活動內容、跨界合作與創新設計，成功吸引大量人潮，帶動周邊觀光與消費效益。

