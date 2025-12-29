為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    「馬躍蝶舞」展竹藝！竹山燈會跨年啦啦隊女孩陪開幕

    2025/12/29 16:28 記者劉濱銓／南投報導
    南投竹山鎮竹藝燈會，運用竹編打造駿馬主燈，呈現「馬躍蝶舞」意象，跨年也將舉辦晚會與點燈開幕。（記者劉濱銓攝）

    南投竹山鎮竹藝燈會，運用竹編打造駿馬主燈，呈現「馬躍蝶舞」意象，跨年也將舉辦晚會與點燈開幕。（記者劉濱銓攝）

    南投竹山鎮竹藝燈會跨年晚間將在竹山菸葉館開跑，此次以馬年為主軸，運用竹編打造駿馬主燈，搭配翩翩起舞的蝴蝶，呈現「馬躍蝶舞」意象，活動當天還有跨年晚會，並有多組職棒啦啦隊女孩輪番演出，陪伴民眾迎新年，燈會將展至明年3月7日。

    竹山鎮公所表示，竹山早期就以竹子與竹產業聞名，近年則透過燈光設計與多樣媒材創作結合，讓傳統竹藝在現代燈會呈現新樣貌，也期盼燈會的舉辦，不只是點亮山城夜空，也能點亮遊客對竹山竹文化的認識與喜愛。

    公所說，今年燈會以代表竹山的「竹」，以及明年的生肖「馬」為主題，打造許多以竹構為特色的竹花燈，民眾走進菸葉館燈區，可欣賞傳統花燈與竹編交織而成的光影盛會，跨年開幕除了點亮主燈，當天晚會還有中信兄弟啦啦隊、樂天女孩、統一獅啦啦隊、慕獅女孩，以及青春男團Saturnday接力演出，陪伴民眾迎接2026年。

    南投竹山鎮竹藝燈會，陳展多組以竹構結合現代設計的竹花燈，展現在地竹文化特色。（記者劉濱銓攝）

    南投竹山鎮竹藝燈會，陳展多組以竹構結合現代設計的竹花燈，展現在地竹文化特色。（記者劉濱銓攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播