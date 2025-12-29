嚴防模仿效應 侯友宜：500警民力構築最強巡邏網守護跨河煙火

新北市因應1219北捷連環攻擊案，今天在市警局召開「強化維安精進作為會議」，除譴責暴力犯罪，也針對將登場的「閃耀新北1314跨河煙火」，表示將動員500名警力加強維安，務求滴水不漏，守護民眾安全。（記者吳仁捷攝）

因應1219北捷連環攻擊案，引發民眾對公共安全之憂慮，新北市政府今日召集警察局、消防局、觀旅局等局處召開「強化維安精進作為會議」，新北市長侯友宜重申，對暴力犯罪嚴正立場，要求針對將登場的「閃耀新北1314跨河煙火」活動，全面提升維安等級，警方將動員超過500名警民力，構築結合「陸、空、科技」的嚴密防護網，確保活動在最高安全規格下順利完成。

侯友宜針對1219事件表達立場，他表示，嚴厲譴責類似暴力犯罪，要求檢警快速釐清真相安定人心，也探視受傷的新北市民，強調「安全永遠是活動舉辦過程最重要的基礎、核心」。

侯友宜提出提高見警率、強化巡邏網，亡羊補牢安定人心，侯友宜要求治安警力全面出動，涵蓋台鐵、高鐵、捷運及主要幹道。他強調每一次辦活動都會派出更多警力，設置密度更強的巡邏網，不容許維安有任何縫隙；侯也要求維安跨局處、跨中央的橫向合作，緊密結合中央與地方警力，強化部署密度，守護市民安全。

新北市警察局長方仰寧表示，依據侯友宜要求，針對「閃耀新北1314」跨河煙火活動，採取分區偵檢與應變、陸空立體監控及引導疏散防踩踏等3項高強度作為；分區偵檢與應變部分：在活動前針對舞台、人潮熱點及流動廁所全面實施偵檢；活動中分區巡邏，並配置「機動分遣組」與「防爆小組」，即時處置突發狀況。

陸空立體監控部分，透過即時影像傳輸系統，結合路口監視器、「無人機空中巡航監控」及「手機信令數據」，全盤掌握會場人流密度與周邊車流動態。

引導疏散防踩踏部分，將投入超過500名警民力，在活動結束前結合義交與保全，於出入口落實分流引導，確保安全疏散。

方仰寧表示，警察局將成跨局處緊急應變中心，務求橫向聯繫零時差，目前警方已與與新聞局、文化局研議，活動期間將成立「緊急應變中心」，由文化局統籌行政應變，警察、消防、衛生、交通、捷運、環保及區公所等單位全程進駐。透過專案群組及定時回報制度，建立即時通報與快速決策機制，確保資訊同步、指揮一致。

新北市警察局強調，將秉持市政府「安全第一、即時應變」原則，嚴防任何模仿效應。呼籲民眾參與活動時保持冷靜，如發現可疑人事物，請立即按壓捷運對講機、通知現場警衛人員或撥打110報案，警方已嚴陣以待，務必讓民眾在安全無虞的環境下迎接新的一年。

