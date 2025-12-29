親子空間變調？ 宜蘭冬山石頭溜滑梯驚見保險套 引起公憤

宜蘭縣冬山鐵路橋下的石頭溜滑梯，被發現2個使用過的保險套（紅圈處）。（圖取自臉書社團「宜蘭知識+」）

宜蘭縣冬山鐵路橋下的石頭溜滑梯，是處頗具人氣的親子活動空間，成了小孩們「放電」好去處，不料，最近被發現2個使用過保險套隨地丟棄，畫面曝光後，網友揶揄「要玩也要把垃圾帶走吧」，欠缺公德心行為引發撻伐聲浪。

管理單位冬山鄉公所今天（29日）回應，冬山鐵路橋下的石頭溜滑梯屬於開放空間，現場有裝設監視器，將增設告示牌，提醒遊客配合垃圾不落地，同時安排工作人員每天上午打掃環境，提供乾淨舒適遊憩空間給大家使用。

冬山鐵路橋下的石頭溜滑梯位在冬山火車站旁，上方鐵路橋可以遮雨，在此活動不受天候影響，加上交通方便、不收費，成為熱門親子空間，現在傳出有人疑似在這裡「做愛做的事」，事後亂丟保險套，讓家長們議論紛紛。

目擊者PO文指出，原本想帶孩子到冬山橋（即冬山鐵路橋）下的遊樂場放電，沒想到一上到溜滑梯附近草坪，就看到使用過保險套，孩子當時從旁邊經過，讓他瞬間非常驚嚇，立刻帶著孩子離開，隨即向公所反映，並提醒要帶孩子前往該處遊玩的爸爸媽媽們，務必多加留意周遭環境，也希望相關單位妥善處理。

網友留言，「我的天啊，竟然在這裡做愛」、「之前也有學生躺在那邊摟摟抱抱，女下男上，手還在那邊摸」、「可憐開房間的錢都沒有」、「這麼冷還來兩發真猛」。

