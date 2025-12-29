114學年註冊率僅50.51％ 南亞技術學院曝下滑原因與改善策略

南亞技術學院近年配合國防部推動大學儲備軍官訓練團（ROTC），持續穩定招收ROTC學生與進修部學生。（記者李容萍攝）

教育部今（29）日公布114學年度大專校院新生（含境外生）註冊率統計，多數學校維持在8至9成，新生註冊率100％則有10間、低於60％有6間學校，桃園市各有1間學校上榜，國立中央大學新生註冊率100％、南亞技術學院則是50.51％。

對此，南亞技術學院說明，該校114學年度註冊率較往年低，除受大環境少子女化的影響外，主要是配合校務整體發展，停招部分學制的班級數所致。學校除配合國防部推動大學儲備軍官訓練團（ROTC），持續穩定招收ROTC學生與進修部學生外；同時國際合作處、華語教學中心積極招收境外學生，拓展生源，以提升註冊率，已初具成效。

南亞技術學院提到，115學年度該校將招收國際專修部學生，在校學習華語取得資格後，轉入本校日間部四技就讀。相信該校在董事會全力支持、全體教職員同心齊力下，註冊率必定會穩定成長，永續經營。

雖然學生人數減少，南亞技術學院從113學年度開始將其中1棟教學大樓整棟租借給桃園市趣創者國際實驗教育機構，讓空出的校舍能有更好運用。

南亞技術學院近年配合國防部推動大學儲備軍官訓練團（ROTC），持續穩定招收ROTC學生與進修部學生。（記者李容萍攝）

