多元就業方案輔導 新向陽協會融入後壁社區

新向陽協會長期關注新住民需求，提供通譯、急難救助及醫療陪伴等多元協助。透過勞動部「多元就業開發方案」輔導，協會以「越家莊多元共創基地」為據點，創會理事長潘羽姍表示，讓大家看見新住民文化的魅力，凝聚社區對在地的認同，創造新二代返鄉創業及生活的機會。

新營就業中心陸續協助協會媒合1位專案管理人及3位進用人員。專案管理人宋氏梅回憶，初來台灣時因語言隔閡，多半只能從事溝通需求較低的製造業產線工作。離職後，在新營中心的推介下進入協會服務，如今園區內的大大小小事務，從充滿異國風情的人氣拍照打卡區佈置、體驗課程設計到創新料理研發，幾乎都由她一手包辦，搖身一變成為大家公認的萬能幫手。也以流利的中文分享，協會不僅提供新住民姊妹語言培訓，更鼓勵大家培養第二專長，為自己開創更多可能。

協會結合後壁在地商家與農業資源，推出深度文化遊程與多樣體驗活動，包含動手製作傳統童玩、DIY越南料理，體驗穿著民族服飾等，還能走進東南亞香草園聞香識草，品嘗結合後壁在地好米與新鮮香料的異國風味菜餚，吸引許多學校及團體前來參訪，為地方注入新的活力。

新營就業中心主任陳續文說，「多元就業開發方案」透過政府補助用人津貼及相關經費，結合民間團體推動社會公益與地方產業發展計畫，並提供專業諮詢輔導，協助執行單位整合產業、產品與人力等資源，帶動在地產業成長，進而創造更多就業機會。

