「跟風玩新竹」官方LINE上線，一鍵開啟竹市山湖海智慧旅遊！（市府提供）

新竹市政府推動《跟風玩新竹》觀光旅遊品牌，以「山、湖、海」作為旅遊主軸，今推出LINE官方帳號《跟風玩新竹》，打造智慧且直覺的一站式旅遊入口。市長高虹安開箱全新官方旅遊社群平台三大功能，包含整合主題遊程、最新活動資訊與「風城印記」數位集章等，運用數位介面提升旅遊規劃效率，讓民眾透過手機就能輕鬆規劃旅遊路線，做到「想出發就能出發」的智慧旅遊模式。

市府指出，此次「風城印記」數位集章活動以竹市最具代表性的「山、湖、海」為核心設計三個主章，包含結合舊城區歷史景觀與綠意空間的「新竹公園」與「十八尖山」、兼具生態與休閒氛圍的「青草湖」、以及充滿海港特色的「新竹漁港」，並與超過40家在地特色店家合作，民眾只要完成指定集章任務即可兌換限量好禮，鼓勵遊客以實際行動走進街區、促進在地觀光消費，輕鬆打造屬於自己的《跟風玩新竹》之旅。

請繼續往下閱讀...

城銷處長林昱志表示，為提升旅遊的互動感與參與度，「風城印記」數位集章活動自即日起至明年3 月31日期間限定推出。民眾只要於活動期間前往指定景點掃描QR code，集滿任1個主章及任2個副章，即可兌換精美小禮物並獲得抽獎資格。

此次活動串聯超過 40 家在地店家，包括旅宿、伴手禮、美食餐廳及DIY手作，只要出示《跟風玩新竹》LINE好友畫面，即可享受有多家超值優惠，包含新竹首家西點麵包店美乃斯自製品項九折、Yamada山田麻糬製造所消費滿 250 元送原味牡丹餅、知名糕餅老店彭成珍餅舖消費滿千送指定糕餅一份、海瑞摃丸及台丸好所在的摃丸產品九折；旅宿優惠則包括普邑斯商務旅館八折、迎曦飯店豪華房型九折等限定折扣。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法