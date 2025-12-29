台南好young跨年晚會 活動交通懶人包

台南好young跨年晚會，活動交通管制措施。（南市交通局提供）

「台南好young跨年晚會」將在永華市政中心西側廣場舉辦，31日13時起至115年1月1日2時，安平區市府周邊建平路、南島路及東西南榕大道周邊將配合活動進行交通管制，交通局祭出活動交通資訊提醒民眾。

交通局長王銘德表示，因應會場布置需求，南島路部分路段提早於30日晚上8時管制。配合活動交管措施，31日下午1時起，建平路（府前路二段—永華路）、府前路二段（建平路至府前四街）東向車道、南榕大道、南島路等開始車輛管制。

活動期間，建平路南向車道（建平11街—永華路）、西南榕大道、及南島路（中華西路至東南榕大道）、東南榕大道部分車道，將改為臨時機車停車場，建平路西側人行道及中華西路（府前路二段—南島路）人行道開放機車停放，請多加利用。府前路（中華西路至建平路）、南島路、永華路北側（中華西路至建平路）及中華西路（南島路—永華路）等路段人行道，因應大量人潮禁止停放機車。請市民朋友依現場交通指揮人員行車及停車，人行道臨時停放機車請保持行人通行空間。

交通局預計車潮將陸續湧入永華路、府前路及中華西路，民眾可將車輛停放於正生公園停車場或建平三街活動臨時停車場，步行至會場；建議來往台南府城東西地區的民眾請提前改道，多利用健康路、民權路及和緯路；南北往來民眾建議改行金華路及公園路。交通局另規劃接駁專車，民眾可至台南車站附近「北門派出所前」搭乘；台鐵也配合跨年增開列車。

場地周邊公車路線：市府西側廣場有9線公車至會場周邊「生活美學館站」、「家樂福站」、「南台別院站」等站，包括0路、6路、10路、14路、19路、70路、77路、藍幹線及H31（高鐵台南站），詳細可洽「大台南公車」網站查詢。

此外，海安路二段中央軸帶跨年夜有海安商圈主辦的「幸福加馬海安跨年市集」，預期府前路、金華路、中正路及西門路等周邊道路易出現壅塞情形，請民眾改道。交通局將持續於大台南智慧交通中心監看交通狀況，調整號誌控制，疏解車流。

