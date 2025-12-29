為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    「寧靜專案」打擊噪音車 南市告發1688輛、開罰逾400萬元

    2025/12/29 15:01 記者蔡文居／台南報導
    南市聲音照相科技執法設備增至38套，取締噪音車，守護生活安寧。（圖由南市環保局提供）

    南市聲音照相科技執法設備增至38套，取締噪音車，守護生活安寧。（圖由南市環保局提供）

    噪音車擾人清夢惹人厭，台南市環保局執行「寧靜專案」，結合環警監聯合稽查及民眾檢舉等多元措施，迄今累計告發噪音車輛1688輛，裁罰金額436萬餘元。環保局表示，自該專案推動以來，今年噪音陳情案件數較以往減少近4成，改善成效逐步顯著。

    南市環保局表示，南市自2023年啟動「寧靜專案」，結合聲音照相科技執法、環警監聯合稽查加強取締噪音車輛，推動以來，聲音照相科技執法設備已由6套增至38套（固定式26套、移動式12套），持續守護生活安寧。今年起再強化源頭查緝，配合警察局查處未依法辦理變更登記的改裝排氣管車輛，已查處1173輛，從源頭管制噪音車輛上路，提醒車主應使用環境部核准排氣管並完成變更登記，以免受罰。

    環保局表示，自今年起，若警方或監理單位查獲車輛改裝排氣管未依法登記，現場即可裁罰900至1800元；已完成變更登記的合法改管車輛，行駛於道路時仍須遵守噪音管制標準，依速限不同，車輛噪音標準也不一樣，速限50公里以下不得超過86分貝，速限50至70公里不得超過90分貝，違者將依噪音管制法裁罰1800至3600元。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播