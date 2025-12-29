「寧靜專案」打擊噪音車 南市告發1688輛、開罰逾400萬元

南市聲音照相科技執法設備增至38套，取締噪音車，守護生活安寧。（圖由南市環保局提供）

噪音車擾人清夢惹人厭，台南市環保局執行「寧靜專案」，結合環警監聯合稽查及民眾檢舉等多元措施，迄今累計告發噪音車輛1688輛，裁罰金額436萬餘元。環保局表示，自該專案推動以來，今年噪音陳情案件數較以往減少近4成，改善成效逐步顯著。

南市環保局表示，南市自2023年啟動「寧靜專案」，結合聲音照相科技執法、環警監聯合稽查加強取締噪音車輛，推動以來，聲音照相科技執法設備已由6套增至38套（固定式26套、移動式12套），持續守護生活安寧。今年起再強化源頭查緝，配合警察局查處未依法辦理變更登記的改裝排氣管車輛，已查處1173輛，從源頭管制噪音車輛上路，提醒車主應使用環境部核准排氣管並完成變更登記，以免受罰。

環保局表示，自今年起，若警方或監理單位查獲車輛改裝排氣管未依法登記，現場即可裁罰900至1800元；已完成變更登記的合法改管車輛，行駛於道路時仍須遵守噪音管制標準，依速限不同，車輛噪音標準也不一樣，速限50公里以下不得超過86分貝，速限50至70公里不得超過90分貝，違者將依噪音管制法裁罰1800至3600元。

