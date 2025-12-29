籌建13年！全球佛教聯合會館屏東落成 12國代表展現「宗教護國神山」力量

全球佛教聯合會館屏東落成，吸引超過5000名信眾共襄盛舉。（屏東縣佛教會提供）

歷經近13年的籌備與努力，耗資4億元打造的「全球佛教聯合會館」，今日在屏東潮州舉行盛大的佛像開光暨慶成啟用大典。現場不僅有12國宗教代表齊聚，更有500人共同剪綵，無人機懸掛會旗進場的畫面壯觀，吸引超過5000名信眾共襄盛舉，展現台灣佛教界團結一致的強大能量，也讓屏東成為國際宗教交流的新焦點。

今日大典政商雲集，包括前副總統呂秀蓮、內政部長劉世芳、前立法院長王金平及屏東縣長周春米皆親臨剪綵；總統賴清德、副總統蕭美琴及行政院長卓榮泰也特別致賀電祝賀。活動在宏安、常露、見引三位理事長領軍下，象徵台灣民間宗教組織整合發展的重要里程碑。

屏東縣佛教會理事長見引法師表示，自上任後便積極覓地，期盼為佛教會建立永久基地。會館未來將作為台灣佛教總會、中華佛教比丘尼協進會及屏東縣佛教會的聯合據點，除了培育僧才，更將開辦兒童課輔、青少培訓及樂齡照護，落實佛教慈悲精神。

周春米致詞時感念佛教團體長期投入慈善，是縣府最堅實的後盾，更感謝這座國際級基地落腳潮州。呂秀蓮則有感而發指出，台灣宗教多元包容，是安定人心的「護國神山」，期盼透過心靈力量守護世界和平。

劉世芳強調，台灣擁有珍貴宗教自由，內政部將持續支持宗教團體。前立法院長王金平也期許，此會館未來能成為世界佛教人士來台交流的首選道場，在動盪的國際局勢中，以智慧與慈悲引領和諧方向。

籌建13年，全球佛教聯合會館屏東落成。（屏東縣佛教會提供）

前副總統呂秀蓮、內政部長劉世芳、前立法院長王金平及屏東縣長周春米皆親臨剪綵。（屏東縣佛教會提供）

