    2026元旦升旗典禮 基隆轉運站大頂棚5:50舉行

    2025/12/29 14:56 記者俞肇福／基隆報導
    基隆市元旦升旗典禮將於2026年1月1日早上5時50分舉行，升旗典禮在基隆轉運站大頂棚舉辦，歡迎民眾共襄盛舉。（圖為基隆市政府提供）

    基隆市元旦升旗典禮將於2026年1月1日5時50分於基隆轉運站大頂棚下舉行，同時也為基隆市開港400年揭開序幕，升旗典禮主視覺以「台灣頭‧愛永續‧迎未來」為主題，將屬於基隆與400年的元素呈現於主視覺內，讓「愛」在基隆永續，透過曙光在基隆嶼升起的視覺元素，象徵持續成長的未來基隆。

    社會處長楊玉欣表示，2026年元旦升旗典禮，邀請視障鋼琴家許哲誠演奏獻唱、啄木鳥合唱團領唱國歌、升旗手則由基隆女中儀隊學生擔綱；另外，舞玲高手舞蹈團的舞蹈表演，基隆市SBL黑鳶籃球隊首次參與基市元旦升旗典禮。

    社會處指出，元旦當天5時30分開放民眾入場，並於5點50分由基隆世紀獅子會、基隆鳳凰獅子會提供熱飲、熱食給民眾暖胃，現場將發送基隆開港400年的紀念品，送給參加升旗典禮的民眾，送完為止。

    基隆元旦升旗典禮活動，主辦單位提供基隆火車站南站停車場，給開車或騎機車參與民眾的汽機車免費停車，免費停車時間為早上5點到8點，停車費逾時另外計算。

    基隆市元旦升旗典禮將於2026年1月1日舉行，歡迎民眾共襄盛舉，主辦單位提供參與民眾神秘小禮物，份量有限，送完為止。（圖為基隆市政府提供）

