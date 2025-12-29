幫助兒少家庭克服交通困難 Uber成為靖娟基金會協力夥伴

幫助兒少家庭克服交通困難，Uber捐資成為靖娟基金會協力夥伴。（圖由靖娟基金會提供）

靖娟兒童安全文教基金會長期投入兒童安全議題，全球行動平台Uber近日捐贈總計60萬元資源給靖娟，包括30萬元Uber乘車金補助及30萬元公益款項，支持靖娟持續進行兒少家庭協助、交通安全宣導與教育倡議，預計約2000至3000名親子受惠。

靖娟基金會執行長許雅荏表示，根據長期投入兒童事故預防與高風險家庭支持的第一線服務經驗，對許多遭遇事故或處於高風險處境的兒少家庭，求助之路多半不是因為沒有服務，而是「到不了」，無論是醫療復健、心理諮商，或配合社工與司法單位的會談安排，交通不便與費用壓力，經常成為家庭中斷服務的關鍵因素，交通往返看似日常，卻是許多弱勢家庭能否順利接受服務的重要關鍵。

許雅荏表示，受服務個案可能面臨跨縣市就診、復健安排，或居住地點位處偏鄉交通挑戰，單趟車資負擔往往高於一般通勤需求，Uber乘車金以每趟500元補助為估算基準，合作預計可支援約600趟交通需求，依服務型態不同，估計平均每戶個案可以使用5至6趟次服務，可協助約100至150戶兒少及其家庭，補足兒少安全服務體系中長期被忽略的交通斷點。

Uber公共政策暨政府事務總監馬培治表示，Uber持續投入道路安全、青少年守護與交通平權等議題，很榮幸能與靖娟基金會合作，讓每一趟重要的行程都能安全抵達、不中斷，將持續運用科技與平台的力量，一起把關孩子的安全。

