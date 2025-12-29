雲縣口湖防洪升級 下崙大排抽水站動工

下崙大排抽水站工程29日正式動工。（記者李文德攝）

雲林縣口湖鄉地勢低窪，更是許多排水道路匯集出海口之處，但長年來沿海地區只設置水門並無抽水設備，地方擔憂極端氣候影響，恐會造成聚落淹水，因此縣府獲中央補助共投入3.3億元，啟動新建下崙大排抽水站工程，今 （29）日動工。縣府表示，工程預計後年底完工，為當地民眾帶來安全保障。

口湖鄉長李龍飛表示，口湖鄉是雲林沿海地窪地帶，近年來受極端氣候及氣候變遷雙重影響下，每逢颱風、豪雨都會有淹水情況發生，特別是沿海地區，因多年來只設置防潮閘門，如下崙大排的水位，有時常高於周邊聚落，先後凱米、康芮、海葵等颱風影響下，大排雨水有時會溢流到農田或住家，令不少民眾苦不堪言，更是凸顯傳統排水設施難以因應極端氣候挑戰，地方盼沿海地區可增設抽水站。

縣府水利處長許宏博表示，縣府獲中央全額補助，投入3.3億元進行下崙大排抽水站治理工程，包括新建1座可每秒抽取20立方公尺的抽水站，確保在大潮時可持續抽排，此外更設置1座入流工，改善水流進入效率，還設置砌石護岸，加強堤防防護功能，工期約540天，預計2027年底完工。

今雲林縣長張麗善、李龍飛、口湖鄉代會主席王溪邊等人出席，與民眾一同見證地方建設大事。李龍飛指出，這是口湖鄉內首座鄰近海邊的抽水站，為地方注入新的穩定力量；民眾表示，過去豪雨或大潮，往往一夜之間家園或農田就會遭水淹沒， 如今看到抽水站新建了，如同看見希望，不必再為了水患而望天興嘆。

張麗善表示，隨著氣候變遷持續加劇，極端降雨與強颱風事件已成為常態，水患治理更顯急迫，將持續強化整體防洪韌性，同時兼顧農業發展與生態保護。

口湖臨海地區長年僅有防潮閘門無抽水站，地方憂極端氣候恐造成淹水。（記者李文德攝）

