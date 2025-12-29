搶先迎2026！全台最早跨年煙火新北開炸 淡水八里50攤市集3點登場

「閃耀新北1314跨河煙火」集結超過50家餐車、市集攤位，讓民眾在煙火綻放前，一邊漫步河岸、一邊品嚐美食。（文化局提供）

全台最早跨年煙火秀「閃耀新北1314跨河煙火」將於12月31日登場，今年以淡水、八里雙主場雙舞台形式舉辦，結合20組台日韓重量級歌手演出，以及長達13分14秒的跨河煙火秀，打造全台唯一跨河跨年體驗。同時，兩地將於下午3點起同步推出主題市集，集結異國美食、職人手作與在地品牌，讓民眾在煙火施放前就能感受跨年的熱鬧氛圍。

文化局指出，活動當天，淡水漁人碼頭觀海廣場規劃「閃閃市集」，八里永續環境教育中心前廣場設置「微光市集」，合計超過50家質感品牌進駐，包括異國美食、排隊名店、職人手作及風格選物。市集將於下午3點起開放，讓民眾在煙火施放前，能漫步河岸品嚐美味。特色餐車包括香港「角樂子香港在地小食」、日本風味「狸66移動販売車」、以及以龍眼木或荔枝木柴燒的「KK手工窯烤披薩」，並有結合在地經典與新世代創意的小吃品牌「好識集」，提供多元飲食體驗。

文化局表示，市集攤位皆可使用「新北幣」消費，民眾只要下載新北幣APP並完成指定任務，即可領取價值100元的合作店家優惠券，活動當天可於攤商折抵使用，增加跨年逛市集的便利與樂趣；晚間演出方面，淡水舞台由金曲歌王蕭煌奇、韓國人氣天后HWASA領軍，八里舞台則有金曲天團動力火車與日本創作歌手樋口愛等卡司。活動同步也可透過電視及網路平台同步收看轉播。

文化局表示，12月31日當天淡水及八里地區將自下午4點起實施交通管制，建議民眾多加利用大眾運輸工具。更多活動資訊與交通管制細節，可至活動官網查詢。

「閃耀新北1314跨河煙火」於12月31日活動當天，在淡水與八里兩地同步推出主題市集，邀請民眾從美食暖身，提前感受跨年熱鬧氛圍。（文化局提供）

由香港夫妻來台經營的排隊美食餐車，將進駐跨年市集，主打咖哩魚蛋、西多士等道地港味。（文化局提供）

市集匯集多元異國美食與特色餐點。（文化局提供）

