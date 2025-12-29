「讓我們上場吧！」 台南金門攜手以影像開啟女性運動新視野

紀錄片《讓我們上場吧！》女孩嘗試投球。（南市社會局提供）

台南市與金門縣為姐妹市，台南市社會局南瀛婦女福利服務中心與金門縣婦女福利服務中心今年攜手啟動「讓我們上場吧！女性運動平權暨影片推廣計畫」，以跨縣市合作方式記錄女孩在棒球場上的真實經驗，藉由影像打破大眾對女性與運動的刻板框架。

南市社會局表示，在推動性別平權的道路上，女性在運動場域的能見度與參與權益同樣不容忽視。南市這次也與金門辦理分享會與座談，讓平權理念走入社區、落實生活。本次紀錄片《讓我們上場吧！》也同步正式上線，讓更多市民可透過影像看見女孩在運動空間中的勇氣與力量。

社會局表示，運動場域也是推動平權的重要一環，許多女孩在成長過程中，常因社會期待或性別角色的限制，而缺乏踏入運動場的勇氣與空間。本次以影像紀錄女孩在棒球場上的參與故事，不僅展現其熱情與能力，更象徵社會正迎來更多元與包容的能量。

社會局說，南瀛婦女福利服務中心將延續影片計畫的溫度與力量，《讓我們上場吧！》紀錄片已正式上線，並於今年12月於南瀛婦女中心及曾文婦女中心辦理影片分享會與棒球體驗活動，從影像呈現女孩在球場上的視角，到實際帶領孩童走上操場，讓運動自由在身體中被看見、讓平權理念在行動中被理解。透過串聯在地場域，推動親子教育與社區討論，讓更多家庭與教師看見女性參與運動的價值。

