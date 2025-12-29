業界人士修8學分可任自然科教師 科教學會：應要26學分

中華民國科學教育學會發聲明，要求所有高中職教師均應符合「師資培育法」規範之26學分教育專業課程。（記者林曉雲翻攝自官網）

為強化師資多元化及質量，教育部近期放寬「高中職部分科學科目教師聘任資格」，允許未具教師證、修滿8學分的教育專業課程，從業界轉入學校任教。多由大學科學教育學者組成的中華民國科學教育學會近日發聲明表示，高中職科學教師專業不容打折，要求所有高中職教師均應符合「師資培育法」規範之26學分教育專業課程。

聲明指出，當前政策錯將教育現場制度性人力配置失衡之現況，簡化為人力不足的技術問題，不僅無法根本解決教師荒，反而可能動搖我國長期建立的教師專業發展與師資培育制度基礎，修滿8學分教育學程即可教學，形同將教師專業視為可快速取得的附加技能，嚴重衝擊我國長期建立的師資培育制度。

學會強調，科學教師專業並非只靠學科背景知識即可勝任，而是建立於完整的科學教育專業訓練，包括科學教學策略、科學概念學習以及如何應用科技促進科學教學等相關知能，現行「師資培育法」明訂須有26學分教育專業課程，正是確保科學教學品質與教育公平的制度底線，不應因政策彈性而被實質掏空。

學會指出，所謂「教師荒」多源於師資生培育制度、聘任制度、工作負荷與職涯誘因等結構性問題，若僅透過降低專業門檻引進外部人力，不僅無助於問題解決，反而可能加劇教學品質不穩與師資流失，呼籲應回歸專業治理思維，守住26學分師資培育標準，從制度面改善教師人力結構，避免以犧牲教育品質作為政策代價。

