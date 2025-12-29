解密新北地方傳說！ 淡水曾有台灣首座水上飛機場

台灣第一座水上飛機場曾坐落淡水區，目前僅剩停機坪、滑溜台等遺構，被列為市定古蹟。（圖由新北市文化局提供）

新北市淡水區擁有豐富歷史文化，成群的古蹟成為觀光亮點，但許多民眾不知道，台灣第一座水上飛機場曾坐落淡水，位置在舊淡水火車站與鼻仔頭川、竿蓁林川之間。新北市政府官方臉書「我的新北市」揭密這段鮮少人知的「地方傳說」，帶領民眾找尋即將消逝的歷史軌跡。

「我的新北市」表示，日治時期淡水滬尾街新店口以東地區發展已經飽和，唯獨「鼻仔頭」因在地理上突出淡水河，加上機場跑道正面向淡水河口，可利用淡水河口中央的浮洲南側4、5公里長的河道水面為天然跑道，適合建設水上機場。

請繼續往下閱讀...

1937年，日本政府挑選鼻仔頭作為機場預定地，在1940年間建設水上機場，隨後開放給民營的大日本航空公司使用，成為當時台灣唯一的民間水上航空基地。後來因為航空事業發展，為確保飛航安全，1942年又設置「台灣總督府氣象台淡水飛行場出張所」，負責航空氣象觀測。

二次世界大戰後，這座水上機場由國民政府空軍接收，不再作為機場使用，改為軍事用途，日治時期建築物因此被拆毀，現在僅存幾處防空洞、停機坪、庭園及飛機場滑溜台等設施，遺構在2000年被列為縣定古蹟（今新北市定古蹟）。

根據國家文化資產網公開資料顯示，現今所存的古蹟本體為停機坪、供水上飛機上岸的滑溜台、水岸海堤及石砌鋪道，停機坪由大小均一的混凝土塊拼接而成，溜滑台長度45公尺、寬度34.8公尺，表面為厚20公分的混凝土板澆製而成，粒料形狀為圓扁相間的卵石。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法