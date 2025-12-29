為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    芎林工業區驚見46隻兔子遭棄養 竹縣動保所立案調查

    2025/12/29 13:49 記者廖雪茹／新竹報導
    冷空氣來襲，芎林鄉五華工業區內草叢堆昨夜出現大批兔子疑似遭到遺棄，經志工救援，共有45隻已帶回新竹縣動物保護防疫所內安置。（圖由新竹縣議員朱健銘提供）

    冷空氣來襲，芎林鄉五華工業區內草叢堆昨夜出現大批兔子疑似遭到遺棄，經志工救援，共有45隻已帶回新竹縣動物保護防疫所內安置。（圖由新竹縣議員朱健銘提供）

    近日冷空氣來襲，新竹縣動物保護防疫所和縣議員朱健銘昨晚卻獲報，芎林鄉五華工業區內草叢堆有大批兔子疑似遭到遺棄，經志工救援總共46隻，獅子兔、迷你兔、道奇兔等品種；動保所強調，此案疑涉棄養動物及違反《動物保護法》，已依相關事證正式立案調查，絕不寬貸。

    朱健銘表示，昨夜有民眾通報在芎林鄉五華工業區內草叢堆有大量的兔子遭到丟棄，經過協會及志工救援回來，大大小小總共46隻，有獅子兔、迷你兔、道奇兔和一般品種兔，很遺憾其中1隻兔子可能因氣溫低暴斃，其他45隻都安置在動保所內，後續將追查狠心棄養人！

    竹縣動保所所長何志豐表示，28日下午5點許，經由1959動物保護專線接獲民眾通報，動保所立即依標準作業流程，派員前往現場查處並執行救援。現場共救援兔子46隻，其中45隻仍存活，1隻已死亡。存活的45隻兔子都已帶回該所收容安置，並由專業人員進行健康檢查與照護。

    經初步檢視，部分兔子有受傷或體況不佳情形，其餘健康狀況大致良好，後續將持續觀察並依個別狀況提供必要醫療處置。

    何志豐指出，該所已依相關事證正式立案調查，並就疑涉棄養動物及違反《動物保護法》情事依法辦理，後續將移送司法機關，並依調查結果進行行政裁處，絕不寬貸。至於兔子後續處置，將待健康狀況穩定後，依動物福利原則評估後續安置方式，包括送養或其他適當處理措施，確保動物獲得妥善照顧。

    朱健銘（左）表示，遭遺棄的兔子有獅子兔、迷你兔、道奇兔和一般品種兔，很遺憾其中1隻兔子可能因氣溫低暴斃，動保所後續將追查狠心棄養人。（圖由新竹縣議員朱健銘提供）

    朱健銘（左）表示，遭遺棄的兔子有獅子兔、迷你兔、道奇兔和一般品種兔，很遺憾其中1隻兔子可能因氣溫低暴斃，動保所後續將追查狠心棄養人。（圖由新竹縣議員朱健銘提供）

