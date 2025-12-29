生成式AI時代來臨 成大資工系教授：不是萬靈丹

教育部舉辦「公費學人俱樂部」活動，邀集40位已畢業之公費獎學金學人，以及10位產官學研界專家齊聚分享。（圖由教育部提供）

國立成功大學資工系教授陳培殷，近日在教育部「公費學人俱樂部」活動中表示，學校單位面臨AI科技帶來的數位轉型，當生成式AI被作為教學工具時，必須思考哪些內容可透過AI進行批判式思考教學，避免僅為了搭上AI浪潮而刻意去使用，AI僅是作為資料搜集分析的工具，但不是解決所有問題的萬靈丹。

教育部國際司長李毓娟表示，面對AI技術快速發展與跨域應用趨勢，學人俱樂部平台有助於促進海外學人與國內機構交流，提供多元國際與產業實務經驗，作為我國推動人才培育、跨域合作與政策規劃之重要參考。

教育部國際司科長林曉瑩說明，「公費學人俱樂部」以「永續思維、智慧實踐」為核心主軸，邀集40位已畢業之公費獎學金學人，以及10位產官學研界專家齊聚，探討AI在產學面、政治面、教育訓練、研究及公民協作上的應用與發展，期透過經驗分享與跨域對話，協助掌握國際前沿動態，強化我國國際人才與先進科技知識鏈結。

交流活動聚焦三大議題：「AI驅動的產業創新與轉型」、「AI治理、政策與永續」及「AI素養、教育與健康應用」，探討AI落地過程中所面臨的實務挑戰與制度思考，面向涵蓋人工智慧與資料科學、高科技製造與半導體、智慧醫療與健康照護、永續能源與氣候治理、智慧城市與公共治理、教育與人才培育，以及文化內容與新媒體應用等領域。

出席與會之學人與專家學者均具海外求學、研究或產業實務經驗，留學國別涵蓋美國、英國、瑞典、加拿大、日本、德國、法國及韓國等多國高等教育機構，並任職於國內外教研單位或企業，多認為AI作為一項重要工具，但對於導入AI的安全與風險控管等應用策略，是各行各業推動創新與永續發展時不可忽視的關鍵議題。

我國氣候對策協會執行長黃業棠以「AI吃電時代的治理與永續」為題分享，認為AI治理不只資料與模型治理，也應包含電力責任與系統成本；需建立讓負載中心可被看見、可被調度的制度設計，以降低對氣候的負擔。

