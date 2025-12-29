歡樂宜蘭年馬年紀念紅包主視覺「馬福樂事」 展現勇氣與突破

2026歡樂宜蘭年馬年紀念紅包及春聯設計圖樣，以「馬福樂事」為主題。（圖由宜蘭縣府提供）

宜蘭縣政府今天（29日）發表2026歡樂宜蘭年馬年紀念紅包及春聯設計圖樣，以「馬福樂事」為主題，與Marvelous（奇妙、精彩）諧音結合，馬年紀念紅包即日起限量預售，生肖屬馬者可上網索取，馬年春聯則開放免費索取。

歡樂宜蘭年是國內知名的農曆年節慶，即將邁入第33年，「馬福樂事」主視覺由羅東成功國小美術班學生共同創作，繽紛色彩搭配活力奔騰的白馬，代表勇氣、前進與突破，代理縣長林茂盛到羅東文化工場參加發表會。

宜蘭縣政府文化局表示，歡樂宜蘭年馬年紀念紅包可經由DIY摺出造型可愛的存錢筒，傳遞「福氣在路上、馬上有錢、好事接連來」的祝福，期盼大家在新的一年勇往直前，收進的不只是紅包，更是滿滿的美好與樂事，即日起到明年2月6日受理訂購，訂價45元，購買200份以上，每份優惠價40元。

生肖屬馬者可到宜蘭縣史館官網上網申請，免費索取紀念紅包，數量有限索完為止。馬年春聯同步開放各界免費索取，詳情請上宜蘭縣政府文化局官網查詢。

歡樂宜蘭年除夕晚會訂於2月16日晚間在中興文創園區登場，有表演活動、馬吉市集、台語闖關遊戲，林茂盛歡迎大家參與起爐祈福儀式、拿紅包，迎接嶄新一年，歡度熱鬧溫馨的農曆跨年夜。

歡樂宜蘭年馬年紀念紅包可經由DIY摺出造型可愛的存錢筒。（圖由宜蘭縣府提供）

歡樂宜蘭年馬年紀念紅包及春聯今天舉行發表會。（圖由宜蘭縣府提供）

