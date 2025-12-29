竹市「竹風揚旗迎新年」元旦升旗 限定活動亮點搶先看

新竹市政府將於115年1月1日上午6時30分在市府前廣場舉辦元旦升旗典禮，包括元旦限定「早安市集」。（圖由市府提供）

新竹市政府將於115年1月1日上午6時30分，在市府前廣場舉辦「竹風揚旗迎新年」元旦升旗典禮。市府特別規劃一系列兼具儀式感與趣味性的迎新活動，包括元旦限定「早安市集」，以及「音樂饗宴」、「客家花布春聯手寫體驗」、「元旦壽星慶生活動」與「吉祥物活力集點卡—三寶開新年」互動闖關等多項精彩內容，邀請市民齊聚市府前廣場，在晨光與國旗下迎接新年第一刻，共同揭開充滿希望與祝福的新年序幕。

社會處說，現場規劃多元豐富的周邊活動，包括青年團隊音樂饗宴、客家花布春聯手寫體驗，以及元旦客製化杯套絹印DIY，活動也推出以竹市在地早餐風味為主題的「早安新竹市集」，集結多家人氣攤商，讓市民在迎接新年的同時，也能品嚐道地的城市美味；另規劃「元旦壽星慶生活動」，邀請1月1日出生的市民共襄盛舉，象徵城市與市民一同迎接新年、共享喜悅。「吉祥物活力集點卡—三寶開新年」互動闖關活動，邀請民眾於展演及市集區完成指定任務，認識新竹城市吉祥物故事，即有機會兌換吉祥物皮卡娃包限量紀念品。

請繼續往下閱讀...

社會處補充，元旦當日上午7時起，於活動現場拍照打卡上傳後，到早餐券兌換處領取「早安新竹市集券」號碼牌，限量600張，民眾可於上午8時30分後，憑號碼牌兌換100元市集券乙張；另於當日上午7時起，於紀念品兌換處發放限量集章卡，完成3處吉祥物集點任務並集滿3個章後，於上午8時30分後即可兌換限量「新竹市皮卡娃包」紀念品乙份。有關「元旦客製化杯套絹印DIY」活動採線上報名方式，報名詳情請可至活動連結查詢。

另為歡慶元旦，特別為馬年元旦壽星舉辦慶生活動，限量開放10位元旦壽星報名參加。每位壽星可攜帶1至2位家人一同出席，活動當天每位元旦壽星皆可獲得「元旦限定包裝慢飛兒咖啡」一份、「100元早安新竹市集券」3張，以及元旦壽星生日賀卡一張，數量有限，送完為止。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法