六甲頂市地重劃4公頃卻耗時2年半 黃偉哲曝原因「穿著西裝改西裝」

六甲頂醫療專用區市地重劃完工，公園採複層式地景設計。（記者吳俊鋒攝）

斥資近1.9億元的台南六甲頂醫療專用區市地重劃完成，今天熱鬧剪綵，但面積僅約4公頃，卻要耗時2年半，令人納悶，一度引來猜疑；市長黃偉哲說明，因現址在奇美醫學中心運作範圍內，出入車流頻仍，為降低噪音、空污、交通等衝擊，施工時間才會增加，等於是「穿著西裝改西裝」，不容易。

市府地政局長陳淑美簡報時更透露，當初啟動後，竟挖到了大量的地下掩埋廢棄物，必須協調地主清運、處理，經統計，多達1486公噸，不過既定工期並未延誤，還提前13天完成。

地政局今天舉辦永康六甲頂醫療專用區市地重劃工程的啟用典禮，奇美醫療財團法人董事長許春華、奇美醫學中心院長林宏榮，以及立委陳亭妃與議員陳秋萍、李鎮國、黃肇輝、朱正軒、楊中成、沈震東、林燕祝、林冠維等也到場見證。

黃偉哲指出，該案不僅改善既有醫療園區腹地不足的問題，也同步提升周邊生活環境品質，讓民眾獲得更完善的醫療服務與休憩空間，落實醫照合一，創造多贏的局面。

黃偉哲希望未來在奇美醫學中心擴展與公共設施陸續到位後，六甲頂地區能成為醫療與機能兼備的優質生活圈，重劃區內也將新建多功能活動中心，造福當地鄉親。

許春華提到，六甲頂醫療專用區從規劃到今天的啟用，歷時逾10年，他代表奇美醫療體系，感謝市政府的全力支持、推動。

許春華強調，對奇美而言，醫療專區不只增加土地的使用，而是責任的承擔，面積擴大要讓醫療品質更提升，帶高水準的服務，真正照顧人民的健康需求。

該案於2023年3月開工，總開發面積4.093公頃，提供住宅區土地1.363公頃、醫療專用區土地1.259公頃，以及公園、廣場、綠地、道路等公共設施用地1.471公頃。

未來結合奇美醫學中心既有院區，以及後續開發，將有助於提升整體醫療服務量能，並帶動永康甲頂地區整體發展。

重劃工程全面納入無障礙通用設計，打造友善都市環境；公園景觀則善用地形高差，保留原生喬木並導入複層式植栽，同時設置容量達3500噸的滯洪池，兼具休憩與防災功能，形塑具特色的綠意公共空間。

重劃區土地已完成全區分配與權利變更登記，預計於明年第1季辦理土地處分作業，處分收入將優先償還開發成本。

林宏榮表示，院方在重劃案取得1.25萬平方米的土地，預計新的建築面積有7萬平方米，舊大樓也會翻修，並改善停車空間，加上先進設備的引進，為民眾提供更優質的醫療服務。（14:41更新）

六甲頂醫療專用區市地重劃完工的空拍照。（南市新聞處提供）

歷時2年半，面積約4公頃的六甲頂醫療專用區市地重劃完工。（記者吳俊鋒攝）

六甲頂醫療專用區市地重劃完工，市長黃偉哲剪綵後現場巡禮。（記者吳俊鋒攝）

六甲頂醫療專用區市地重劃完工，市長黃偉哲與各界貴賓一起剪綵、落成。（記者吳俊鋒攝）

