因應家戶廚餘禁養豬 新北收運明年起不再區分生、熟廚餘

新北市家戶廚餘自明年起無須區分生、熟廚餘。（新北市環保局提供）

台中市10月爆發非洲豬瘟疫情，中央政府自明年1月1日起先禁止家戶廚餘養豬，2027年元月起則全面禁用廚餘養豬，新北市環保局提醒，家戶廚餘明年起無須區分生熟廚餘，瀝乾水分後一併交付垃圾車廚餘桶，後續將優先以多元再利用方式處理，以達資源再利用目的。

環保局表示，非洲豬瘟疫情前，清潔隊收運的家戶廚餘分為生、熟廚餘，生廚餘採自主堆肥、高效堆肥、黑水虻生物處理及厭氧共消化等多元再利用方式處理；熟廚餘作畜牧場餵養豬隻使用。

請繼續往下閱讀...

環保局說，現因中央政策明年起禁止家戶廚餘作養豬飼料，故隨之調整轄內家戶廚餘清運方式，不再區分生熟廚餘，都以再利用作為主要處理方式，在處理量能未充足到位前，部分以脫水減積後以焚化方式處理。

環保局指出，現已修正「公告本市一般廢棄物應回收項目及排出清除方式」公告，明年1月1日起生效；若屬原委託合格清除處理機構處理一般垃圾或廚餘者，則仍可維持原收運處理方式。另外，清潔隊收運家戶垃圾或廚餘，皆應符合分類及瀝乾水份等規定；提醒民眾落實源頭減量，避免浪費，實際減輕環境負擔。

環境部針對明年訂為轉型緩衝期，可交付畜牧場作為廚餘養豬使用對象，包括學校、國防部所屬軍事部門、法務部所屬矯正機關、團膳業者、連鎖便利商店、餐館業、百貨公司、超級市場、連鎖速食店、長期照護機構、食品製造業、飲料製造業、果菜批發市場等。

另外，明年緩衝期間，飼養豬隻的畜牧場，須符合裝設AIOT設備、載運車輛裝設GPS、及取得再利用檢核等資格，才可執行廚餘養豬。

新北市環保局提醒，廚餘瀝乾水分後，一併交付循線垃圾車廚餘桶。（新北市環保局提供）

新北市環保局鼓勵民眾落實源頭減量。（新北市環保局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法