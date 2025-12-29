為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    機票改名收費不透明 交通部：1個月內與業者討論

    2025/12/29 13:12 記者蔡昀容／台北報導
    通部長陳世凱29日出席立法院交通委員會專題報告「元旦假期及春節連假期間交通運輸場站、高鐵台鐵捷運車廂、觀光景區等人潮密集處之安全維護」，並備質詢。（記者塗建榮攝）

    各家航空公司機票改名費用及機制不同，部分航空開放改名，卻附帶高額票差及稅差補收。立委認為航空業應適時揭露成本，並了解收費機制，並納入定型化契約。交通部長陳世凱表示，會請民航局1個月內與航空公司討論。

    消費者文教基金會10月16日至30日間調查在台灣營運或與台北有航線往來的主要航空公司的「機票改名與改票手續費」，各公司改名收費費率差距大，部分航空可改名，卻附帶高額票差與稅差補收機制，消費者誤以為「能改名」，實際上「幾乎等於重新購票」。

    國民黨立委洪孟楷今在立法院交通委員會質詢表示，民眾購買機票後因英文名字打錯有改名需求，但航空業者如何計算手續費、改票費、作業費等都不透明，業者應適時揭露成本，提醒消費者改名需負擔多少成本；既然郵輪有定型化契約約束，希望航空業也要有，避免改名成為另類金雞母。

    交通部長陳世凱表示，會請民航局與航空公司了解，並在1個月內與航空公司討論。

