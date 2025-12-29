「比1999還資深！」接線23年 她把青春都留在市民熱線

王蓉琇（左）從總機到1999，笑稱「青春都在這；林祥華（右）對服務的第一通電話就被申訴，印象深刻。（記者王藝菘攝）

台北市「1999」啟用20年，話務人員王蓉琇比「1999」更資深，從2003年馬英九當台北市長時應聘到市府服務開始，笑稱「青春都在這裡」，除了各種市政問題解答，也曾接過小朋友打電話來問作業的問題；另一名年資17年的林祥華，入職服務的第一通電話就被申訴，至今讓她難忘。

王蓉琇從總機時代到1999市民當家熱線，又進一步跨到AI輔助，感受到輔助的資訊越來越豐富，笑稱「青春都在這裡」，熟練地接一通簡單的派工電話，只要2至3分鐘就可以完成，但如果碰上民眾陳情，就需要多花一點時間整理，未來有AI輔助會更方便。

請繼續往下閱讀...

王蓉琇服務約23年，曾眼見一名新人同事接到民眾想自殺的電話，新人在安撫民眾的過程也很緊張，同事在旁不斷給予資訊協助、加油打氣，最後順利平撫民眾情緒，虛驚一場；她也曾接到小朋友打來詢問台北市人口數、各區人口數，以及男、女人數等統計資料，赫然發現與家裡孩子的作業相似。

林祥華是在孩子大了後二度就業，於2009年進入1999服務；猶記得接到的第一通服務電話是施工影響通行，她很熱心地向民眾解釋說明原因，卻被認為在幫局處說話，質疑她不讓案件立案，轉向她的主管申訴；「第一通電話就被申訴」至今難忘。

林祥華說，她是在1999優化的時代加入，剛開始電話非常多，五花八門什麼都有，有民眾辦理身障手冊，到處打電話問，還問不清楚相關資訊，透過1999一通，就可以回答他所有問題，讓她免於挫折或舟車勞頓，「能幫到民眾，很開心！」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法