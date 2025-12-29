為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    「比1999還資深！」接線23年 她把青春都留在市民熱線

    2025/12/29 12:23 記者何玉華／台北報導
    王蓉琇（左）從總機到1999，笑稱「青春都在這；林祥華（右）對服務的第一通電話就被申訴，印象深刻。（記者王藝菘攝）

    王蓉琇（左）從總機到1999，笑稱「青春都在這；林祥華（右）對服務的第一通電話就被申訴，印象深刻。（記者王藝菘攝）

    台北市「1999」啟用20年，話務人員王蓉琇比「1999」更資深，從2003年馬英九當台北市長時應聘到市府服務開始，笑稱「青春都在這裡」，除了各種市政問題解答，也曾接過小朋友打電話來問作業的問題；另一名年資17年的林祥華，入職服務的第一通電話就被申訴，至今讓她難忘。

    王蓉琇從總機時代到1999市民當家熱線，又進一步跨到AI輔助，感受到輔助的資訊越來越豐富，笑稱「青春都在這裡」，熟練地接一通簡單的派工電話，只要2至3分鐘就可以完成，但如果碰上民眾陳情，就需要多花一點時間整理，未來有AI輔助會更方便。

    王蓉琇服務約23年，曾眼見一名新人同事接到民眾想自殺的電話，新人在安撫民眾的過程也很緊張，同事在旁不斷給予資訊協助、加油打氣，最後順利平撫民眾情緒，虛驚一場；她也曾接到小朋友打來詢問台北市人口數、各區人口數，以及男、女人數等統計資料，赫然發現與家裡孩子的作業相似。

    林祥華是在孩子大了後二度就業，於2009年進入1999服務；猶記得接到的第一通服務電話是施工影響通行，她很熱心地向民眾解釋說明原因，卻被認為在幫局處說話，質疑她不讓案件立案，轉向她的主管申訴；「第一通電話就被申訴」至今難忘。

    林祥華說，她是在1999優化的時代加入，剛開始電話非常多，五花八門什麼都有，有民眾辦理身障手冊，到處打電話問，還問不清楚相關資訊，透過1999一通，就可以回答他所有問題，讓她免於挫折或舟車勞頓，「能幫到民眾，很開心！」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播