雙和醫院爆性騷風暴 女醫控權勢主管伸狼爪、院方輕懲包庇

女醫師出面控訴，院內性騷長期未被正視。（台北市醫師職業工會提供）

台北市醫師職業工會今（29）日偕同多名前雙和醫院醫師召開記者會，揭露院內多起性騷擾事件，痛批院方長期消極處理、輕懲包庇，導致多名女性醫師身心受創、被迫離職。醫師工會強調，這不只是個案，而是醫療體系權力失衡與性平制度失靈的縮影，要求院方與主管機關正視問題，還給女性醫療人員一個安全的工作環境。對此，雙和醫院表示，院方一向對性別平等與職場性騷擾案件採取零容忍立場，已依相關法令及院內規範即時啟動處理機制。

出面控訴的女醫師指出，性騷事件並非單一突發，而是從懷孕歧視、職場霸凌一路演變而來。該名前主管無視母性保護原則，強迫懷孕醫師值夜班，暴露於游離輻射風險中，並以言語羞辱、計算「欠多少人情債」等方式施壓，長期進行性別歧視與權勢霸凌，最終更出現多起肢體性騷擾行為。

受害者控訴，其中一名醫師在流產手術後於恢復室休息時，該主管假意探視，卻趁其意識未清，用雙手包覆、搓揉其手部；也曾以「討論職場霸凌案情」為由，在辦公室內強行握手、磨蹭，甚至說出「妳的手比我的熱」等令人不適的話語。另有醫師指證，曾在院內隱蔽處遭對方強行搓揉手部、按捏後頸，即便當事人明確拒絕，仍無法制止，最終情緒崩潰選擇離職。

多名受害者表示，因對方身居高位、握有人事與學術資源，多數人敢怒不敢言，直到忍無可忍才決定提起性騷擾申訴。然而，申訴過程本身卻成為另一場惡夢。

女醫師痛批，雙和醫院身為醫學中心，理應以最高標準看待職場安全與性別平等，但院方未第一時間隔離加害者，申訴委員會亦未確實落實利益迴避，讓受害者承受被秋後算帳的巨大壓力。

即便至少有3名醫師完成申訴並成立，院方卻僅對該主管「各記小過1次」，未比照過往案例全院公告，甚至未主動通知被害人懲處結果。受害醫師不服提出申覆，仍無法改變結果，醫院也拒絕說明調查內容與懲處依據。

更令醫師們無法接受的是，該主管至今未向受害者正式道歉，仍擔任所屬醫學會要職，持續掌握學術與資源分配權力，令人憂心恐有更多年輕醫師成為潛在受害者。

醫師工會指出，此案凸顯醫療體系長期忽視女性醫師處境，以及權力高度集中的結構性問題。即便事後多次向主管機關陳情，回應多流於制式，實質裁罰與監督付之闕如。醫師工會也質疑，即便已有「狼醫平台」，若醫院未主動通報、衛生局未依《醫師法》第25條移付懲戒，社會大眾仍難以得知違規紀錄。

與會醫師與醫師工會齊聲呼籲，雙和醫院應全面檢討性平機制與申訴程序，補救對受害者造成的傷害，落實回復式正義；也要求衛福部與勞動部全面清查醫療體系性平制度，對消極處理或包庇的醫院嚴懲並公開，才能避免性平願景淪為口號，讓白色巨塔真正走向安全與尊重。

稍早雙和醫院發出聲明回應，強調對職場性騷擾採零容忍，並表示今年6月接獲申訴後即啟動調查與關懷，依法通報並成立專案小組，調查期間訪談7次，併案處理3名申訴人。性平會認定申訴均成立，已撤換被申訴人主管職並懲處，全案進入司法程序。

台北市醫師職業工會今召開記者會，揭發雙和醫院多起院內性騷事件。（台北市醫師職業工會提供）

