台南優質農產拓展國際市場 關廟三寶之一成功外銷北美

在台南市政府的推動下，關廟優質的綠竹筍，成功外銷加拿大。（南市農業局提供）

已屆歲末年終，台南市政府仍全力協助地方優質農產外銷，今天成功推動關廟三寶之一的綠竹筍進軍加拿大，上午正式啟程，拓展國際通路。

市府農業局首度攜手關廟果菜生產合作社，將綠竹筍出口至加拿大，總數量4.1公噸，順利打開外銷北美的通路。

請繼續往下閱讀...

關廟果菜生產合作社理事主席曾凰旗表示，出口加拿大的綠竹筍，都是鮮採、處理後，進行真空包裝的優質農產品，有帶殼整支與去殼切塊等2種，口感細嫩，風味清甜。

市長黃偉哲指出，綠竹筍是關廟產業三寶之一，外形多彎曲，清甜爽脆，低熱量又富含膳食纖維，市场深受歡迎。

黃偉哲提到，為了讓消費者安心享用最新鮮與天然的產品，關廟果菜生產合作社嚴選甜度最高且纖維最細緻的上筍，無論冷盤、熱炒或煲湯、燉煮，都能完美展現其獨特風味。

農業局長李芳林說，綠竹筍採收、到貨後，合作社即刻啟動保鮮流程，以真空包裝作業減少氧化與風味流失，過程中採用無菌加工技術，留住清甜口感與爽脆質地。

李芳林強調在先進技術與品質理念的堅持下，綠竹筍成功進軍加拿大，不僅提升台灣農產的國際能見度，也為在地農民創造更穩定的銷售通路。

台南市政府農業局與關廟果菜生產合作攜手，將優質的綠竹筍外銷加拿大。（南市農業局提供）

在台南市政府的推動下，關廟優質的綠竹筍，成功外銷加拿大，正式啟程。（南市農業局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法