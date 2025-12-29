結合4款列車意象！台鐵首推春節限定伴手禮 元旦限量開賣

台鐵推出春節限定伴手禮「橘祥迎福禮盒」。（台鐵提供）

台鐵公司首次推出春節限定伴手禮「橘祥迎福禮盒」，2026年1月1日開賣。台鐵表示，使用嘉義梅酒、果醋、果乾及咖啡組合的台灣風土年味禮盒，主色調為莒光號橘色車身顏色，寓意「橘（吉）祥迎福」。首波限量800盒。

台鐵列車長期陪伴國人往返各地城鄉，是許多人記憶中「回家」移動載體，不僅是交通工具，也是連結城市與家鄉、旅人與親人間的橋梁。

台鐵與台灣果釀品牌「日造酒妝」合作，推出「橘祥迎福禮盒」，以「回家」為核心，打造乘載思念與祝福的新春佳禮。禮盒以莒光號橘色車身為包裝設計主色調，寓意「橘（吉）祥迎福」，外盒採手繪風格呈現鐵道沿線風景，象徵溫度、風土與團圓。商品包裝以4款列車莒光號、藍皮解憂號、山嵐號、海風號為意象設計，象徵四方平安、一路順行。

莒光號「經典梅酒」採用台灣青梅釀造，經歲月慢釀後展現濃郁而純粹的果香。藍皮解憂號「桂花蘋果濃縮醋」，產品外觀採用列車標誌性的藍色調元素，搭配柔和金黃的桂花與蘋果意象，象徵溫暖、放鬆與旅途中小小的慰藉。

山嵐號「阿里山特調精品濾掛咖啡」，選用海拔1300公尺的阿里山精品咖啡豆，結合歐客佬精品咖啡深耕產地的經驗，從源頭嚴選生豆，搭配專業烘焙技藝與品鑑精神，展現產區風味之美。海風號「台灣番茄果乾」包裝設計採用湛藍及翠綠漸層色，與番茄的自然紅甜相互映襯，其自然酸甜能與咖啡與酒品相得益彰，成為旅途甜蜜、圓滿的句點。

台鐵表示，禮盒在台鐵夢工場台北旗艦店、松山店、南港店、花蓮店限量販售，每組售價888元。

台鐵推出春節限定伴手禮「橘祥迎福禮盒」，於台鐵夢工場4個據點販售。（台鐵提供）

