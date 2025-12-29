低收入戶也能台大醫科畢業？ 陳志金醫師親揭逆襲人生

來自馬來西亞的陳志金醫師在台行醫超過25年。（資料照）

最近社群平台興起關於「低收入戶保全的兒子，有可能台大醫學系畢業嗎？」的討論。來自馬來西亞、畢業於台大醫學系的重症名醫「阿金醫師」陳志金，隨即以自身經歷回應直言，雖然艱辛，但並非不可能，「祝福就好，不需要懷疑別人，更不必用狹隘眼光看世界」。

陳志金醫師昨（28）日在臉書貼出當年於台大椰林大道騎腳踏車的舊照，分享求學歷程。他表示，看到有人質疑低收入戶背景是否能培養出台大醫科畢業生，讓他想起自己的家庭，父親是油漆工人、僅小學畢業，母親甚至一天學校都沒念過，只會寫自己的名字，但他仍順利自台大醫學系畢業，全系135人中排名第10，並三度獲得書卷獎。

陳志金坦言，求學路上確實承受比旁人更多的辛苦，但也幸運遇到許多貴人相助，包括小學老師王建寧、中學校長陳順福，以及校董林忠強博士夫婦，並獲得雪蘭莪福建會館的助學貸款。他也感謝來到台灣念書後，帶著他課後打掃、寒暑假到工地搬磚塊賺生活費的學長們。

他強調，自己靠的是比別人更多的努力、貴人的扶持，以及一點點運氣，才能把握每一次機會。他也語重心長地表示，「雖然辛苦，但不是不可能！祝福就好，不需要去懷疑別人！更不需要用自己狹隘的眼光去看世界」。

