為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    低收入戶也能台大醫科畢業？ 陳志金醫師親揭逆襲人生

    2025/12/29 11:34 即時新聞／綜合報導
    來自馬來西亞的陳志金醫師在台行醫超過25年。（資料照）

    來自馬來西亞的陳志金醫師在台行醫超過25年。（資料照）

    最近社群平台興起關於「低收入戶保全的兒子，有可能台大醫學系畢業嗎？」的討論。來自馬來西亞、畢業於台大醫學系的重症名醫「阿金醫師」陳志金，隨即以自身經歷回應直言，雖然艱辛，但並非不可能，「祝福就好，不需要懷疑別人，更不必用狹隘眼光看世界」。

    陳志金醫師昨（28）日在臉書貼出當年於台大椰林大道騎腳踏車的舊照，分享求學歷程。他表示，看到有人質疑低收入戶背景是否能培養出台大醫科畢業生，讓他想起自己的家庭，父親是油漆工人、僅小學畢業，母親甚至一天學校都沒念過，只會寫自己的名字，但他仍順利自台大醫學系畢業，全系135人中排名第10，並三度獲得書卷獎。

    陳志金坦言，求學路上確實承受比旁人更多的辛苦，但也幸運遇到許多貴人相助，包括小學老師王建寧、中學校長陳順福，以及校董林忠強博士夫婦，並獲得雪蘭莪福建會館的助學貸款。他也感謝來到台灣念書後，帶著他課後打掃、寒暑假到工地搬磚塊賺生活費的學長們。

    他強調，自己靠的是比別人更多的努力、貴人的扶持，以及一點點運氣，才能把握每一次機會。他也語重心長地表示，「雖然辛苦，但不是不可能！祝福就好，不需要去懷疑別人！更不需要用自己狹隘的眼光去看世界」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播