    防洪、生態、親水 柳營八老爺滯洪池動土

    2025/12/29 10:45 記者王涵平／台南報導
    柳營區八老爺滯洪池新建工程今日動土，台南市長黃偉哲與地方各界出席。（記者王涵平攝）

    柳營區八老爺滯洪池新建工程今日動土，台南市長黃偉哲表示，新工法將既有1.7公頃滯洪池擴增至8公頃，可大幅降低八翁社區的淹水風險，進一步提升地方整體防洪安全，營造兼顧防洪安全、生態保育與休憩機能的多元水環境。

    柳營區八翁、士林里及周邊酪農區在颱風與豪雨期間經常發生淹水問題，南市獲經濟部水利署補助新建滯洪池，黃偉哲與地方各界今舉行動土典禮。

    南市水利局指出，市府累計投入超過11億元，柳營地區陸續完成排水改善、防護工程、抽水站及滯洪池等建設，全面強化八老爺排水沿線，包括八翁里、櫻花社區及周邊酪農區等低窪地區的防洪能力。「柳營區八老爺滯洪池新建工程」總經費1.9億元，其中工程費約7000萬元由中央全額補助、用地費1.2億元，預計2026年11月21日完工。

    黃偉哲表示，未來將持續推動上游分洪工程，分散龜子港大排的排水壓力，相關計畫仍需中央與地方攜手合作，期盼透過完善整體治水系統，徹底改善水患問題，為市民打造更加安全、宜居的生活環境。

    水利局說明，此次工程將蓄洪量提升至25萬噸，同步擴充八老爺抽水站，新增2cms抽水機組，使總抽水量提升至8cms，有效強化整體滯洪與排水能力，提升柳營地區因應極端降雨的防洪韌性。周邊並規劃設置長約2287公尺的環池綠美化步道。

    柳營區八老爺滯洪池新建工程今日動土，台南市長黃偉哲表示，新工法將既有1.7公頃滯洪池擴增至8公頃，可大幅降低八翁社區的淹水風險，進一步提升地方整體防洪安全。（記者王涵平攝）

