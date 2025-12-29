桃市百倍奉還1人中1獎被疑不公 經發局：發票不重複、中獎類別不同

針對1人同時抽中2個獎項，經發局29日表示，發票不重複、中獎類別不同，且抽獎現場有律師見證及全程錄影。（經發局提供）

為擴大全民普發現金1萬元效益並將消費留在桃園，桃市府祭出「百倍奉還」抽獎活動，獎金從1萬元到最大獎100萬元，活動持續進行並陸續抽出獎項，卻被發現有同1人同時抽中1萬、5萬元獎，質疑其中有不公，而過去經發局活動也曾爆出1人同時抽中多獎的爭議；對此，經發局今（29）日表示，發票不重複、中獎類別不同，抽獎現場有律師見證及全程錄影，該位民眾重複中獎純屬個人運氣極佳。

經發局表示，活動設計初衷在鼓勵民眾持續消費，定有每張發票限中獎1次的規則，但每人在天天抽、週週抽、月月抽及壓軸抽等不同類別中，各擁有1次中獎機會，旨在避免民眾因單次中獎後便停止登錄發票，關於12月26日產生同1位民眾同時獲得天天抽與週週抽獎項的情形，經當場查核，該名得主抽中獎的2張得獎發票並非同1張，且此前從未在該2類獎項中獲獎，完全符合活動規範。

經發局強調，此次抽獎過程始終秉持公平、公正、公開原則，所有流程皆在律師見證及全程錄影下進行，確保每一位參與者的權益受到保障，該位民眾獲獎當下，經發局已即時確認其登錄方式皆為雲端載具，程序透明無虞，純屬民眾個人運氣極佳，對於外界的關注，經發局除再次向得主表達恭喜，也強調活動機制運作正常，並無違反規定或不公之情事，籲請社會大眾理性看待抽獎結果。

經發局統計，截止目前發票登錄總金額約17.3億，12月17日至12月23日當週登錄總金額2.45億，當週序號153萬7262筆，該位得獎民眾累積抽獎序號多達2676筆，且12月17日至12月23日當週的序號佔了756筆，消費金額越高、累積序號越多，中獎機率便會隨之提升，活動目前已進入最後衝刺階段，歡迎全台民眾踴躍來桃園消費並登錄發票，消費越多就越可能成為幸運兒。

針對1人同時抽中2個獎項，經發局29日表示，發票不重複、中獎類別不同，且抽獎現場有律師見證及全程錄影。（經發局提供）

