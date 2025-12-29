為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    新北推寵物CPR全民防護 明年20場免費救命術課程即起開放報名

    2025/12/29 10:00 記者羅國嘉／新北報導
    民眾參加今年毛寶貝基本救命術課程。（動保處提供）

    民眾參加今年毛寶貝基本救命術課程。（動保處提供）

    為提升飼主面對寵物突發狀況的應變能力，新北市動物保護防疫處持續推動「寵物CPR全民防護保衛戰」，2026年再度攜手專業團體開辦20場犬貓基本救命術課程，透過系統化教學與實作訓練，協助飼主在黃金救援時間內為毛孩爭取生機，課程即日起開放免費線上報名（網址https://reurl.cc/rKYO1k），每梯次限30人，額滿為止。

    動保處長楊淑方指出，今年已辦理10堂寵物CPR教學課程，課程結合現場示範、影片教學與實作練習，並依犬貓不同胸型，教授正確胸部按壓方式與頻率，讓學員不僅理解流程，更能實際操作。現場並由講師逐一檢視按壓動作，通過測試者即發給寵物CPR訓練證明卡，累計已有逾2000人取得證明，顯示課程反應熱烈、需求持續成長。

    動保處獸醫師黃士至表示，隨著少子化與高齡化趨勢，犬貓已成為許多家庭的重要成員，突發心跳停止或呼吸中止等緊急狀況也隨之增加。寵物CPR並非取代專業獸醫，而是在送醫前最關鍵的急救窗口提供即時協助，避免因缺氧造成不可逆傷害。他也呼籲飼主在確保自身安全前提下，熟悉檢查反應、確認呼吸及胸部按壓等基本流程，並同步聯絡動物醫院。

    動保處強調，救命關鍵來自有準備的飼主，未來將持續推動多元教育與照護資源，深化動物保護與生命教育，協助市民建立正確飼養與急救觀念，讓新北市朝向「毛孩友善、飼主安心」的幸福城市穩健前進。

    五股家庭日推廣寵物CPR。（動保處提供）

    五股家庭日推廣寵物CPR。（動保處提供）

