紓解早上尖峰壅塞 竹市學府路元旦起試辦上班日7至9時禁停

為紓解上班尖峰時段學府路交通壅塞問題，新竹市政府將於明年1月1日起，於學府路部分路段試辦「時段性禁止停車」措施，於上班日每日上午7時至9時禁止車輛停放，以增加道路通行空間，提升整體交通順暢度。

市長高虹安表示，學府路鄰近學校與重要交通幹道，周邊商業活動頻繁，尖峰時段車流量龐大，路邊停車進出停車格影響後方車流，為此將規劃於早上通勤尖峰時段實施時段性禁止停車措施，透過更有效率的道路空間運用，紓解通勤時段交通壓力，提升道路服務水準。

交通處長倪茂榮指出，時段性禁止停車係依據道路實際車流狀況所設計彈性交通管理措施，僅於特定時段實施，並非全面禁止停車。為協助用路人清楚辨識，市府將於相關路段設置明確的標誌及標線提醒遵守。違規停放車輛，將依《道路交通管理處罰條例》相關規定辦理，提醒民眾留意禁停時段，避免誤停而受罰。

交通處提醒，民眾行經學府路時，務必配合現場交通標誌、標線及相關管制規定，並提前規劃停車位置，共同維護道路順暢與行車安全。未來市府將持續觀察試辦成效，採取滾動式檢討，並依實際需求彈性調整相關交通管理措施，在兼顧交通順暢的同時，顧及周邊居民與商家的實際需求，打造更安全、友善的用路環境。

