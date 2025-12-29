為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    捷運三鶯線三峽站裝置藝術亮相 融合藍染文化意象

    2025/12/29 10:01 記者賴筱桐／新北報導
    捷運三鶯線三峽站的公共藝術「足跡‧築蹟」，由李宗仁、黃希宸共同創作，融合平面繪畫與木雕技法。（記者賴筱桐攝）

    捷運三鶯線三峽站的公共藝術「足跡‧築蹟」，由李宗仁、黃希宸共同創作，融合平面繪畫與木雕技法。（記者賴筱桐攝）

    捷運三鶯線即將完工，各站公共藝術陸續到位，其中位於LB06三峽站的裝置藝術「足跡‧築蹟」，由李宗仁、黃希宸共同創作，以平面繪畫詮釋三峽的藍染意象，並融合「鑿花、透雕」技法，刻畫當地歷史人文，一旁還有可愛的童趣角色「卡麥啦」相伴，彷彿以愉悅的心情迎接旅客到來。

    新北市捷運工程局指出，三峽站邀請台灣藝術大學教授李宗仁以其擅長的平面繪畫，詮釋「三峽的水韻藍染」，並揉合國內木藝傳承者黃希宸的「鑿花、透雕」技法，結合繪本公共藝術作品圖騰，以「老藝新創」的嶄新模式，刻畫三峽重要的歷史記憶與人文生活，引領旅人走進不同的時空，呈現三峽過去、現在、未來的「築蹟」與「足跡」，共同展演現代藝術與傳統工藝的交融共創。

    捷運局表示，作品意象擷取自三峽這片溫馨淳樸的三角平原上，平凡的點點滴滴，匯流「時間、思想、記憶與記憶」，隨著流動的列車由遠至近、再由近至遠，蔓延不同世代永流傳。

    此外，運用站體連通廊道的玻璃帷幕牆，設置平面繪畫作品，以藍染色調為意象，描繪三峽及鶯歌的山光水景，讓旅客感受到三鶯的自然風光。

    捷運三鶯線三峽站連通道運用玻璃帷幕牆，設置平面繪畫作品，以三峽藍染文化為意象。（記者賴筱桐攝）

    捷運三鶯線三峽站連通道運用玻璃帷幕牆，設置平面繪畫作品，以三峽藍染文化為意象。（記者賴筱桐攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播