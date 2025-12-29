捷運三鶯線三峽站裝置藝術亮相 融合藍染文化意象

捷運三鶯線三峽站的公共藝術「足跡‧築蹟」，由李宗仁、黃希宸共同創作，融合平面繪畫與木雕技法。（記者賴筱桐攝）

捷運三鶯線即將完工，各站公共藝術陸續到位，其中位於LB06三峽站的裝置藝術「足跡‧築蹟」，由李宗仁、黃希宸共同創作，以平面繪畫詮釋三峽的藍染意象，並融合「鑿花、透雕」技法，刻畫當地歷史人文，一旁還有可愛的童趣角色「卡麥啦」相伴，彷彿以愉悅的心情迎接旅客到來。

新北市捷運工程局指出，三峽站邀請台灣藝術大學教授李宗仁以其擅長的平面繪畫，詮釋「三峽的水韻藍染」，並揉合國內木藝傳承者黃希宸的「鑿花、透雕」技法，結合繪本公共藝術作品圖騰，以「老藝新創」的嶄新模式，刻畫三峽重要的歷史記憶與人文生活，引領旅人走進不同的時空，呈現三峽過去、現在、未來的「築蹟」與「足跡」，共同展演現代藝術與傳統工藝的交融共創。

捷運局表示，作品意象擷取自三峽這片溫馨淳樸的三角平原上，平凡的點點滴滴，匯流「時間、思想、記憶與記憶」，隨著流動的列車由遠至近、再由近至遠，蔓延不同世代永流傳。

此外，運用站體連通廊道的玻璃帷幕牆，設置平面繪畫作品，以藍染色調為意象，描繪三峽及鶯歌的山光水景，讓旅客感受到三鶯的自然風光。

捷運三鶯線三峽站連通道運用玻璃帷幕牆，設置平面繪畫作品，以三峽藍染文化為意象。（記者賴筱桐攝）

