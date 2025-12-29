為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    法鼓山2○26年春聯「祥樂豐足」 12/30與大眾歡喜結緣

    2025/12/29 09:58 記者俞肇福／新北報導
    法鼓山2○26春聯主題「祥樂豐足」，明天（3○日）起與大眾歡喜結緣。（圖為法鼓山提供）

    法鼓山2○26春聯主題「祥樂豐足」，明天（3○日）起與大眾歡喜結緣。（圖為法鼓山提供）

    歲末年終，就要揮別2○25年，迎接2○26年到來。佛教團體法鼓山2○26年的春聯主題是「祥樂豐足」，祝福大眾迎來好運一整年。明天（3○日）起，歡迎民眾於法鼓山全球分寺院與各分支道場，以及全國各地全聯超市、大全聯門市同步開放領取結緣，數量有限，發完為止。

    2○26年法鼓山年度主題為「祥樂豐足」，不僅是一份祝福，更是一種踏實的生活方式。法鼓山方丈和尚果暉法師說明，只要每個人從自己做起、從心開始，「知福惜福，生活自豐足；感恩報恩，祥樂滿人間。」

    果暉法師開示，面對任何人，若能夠心懷感恩、報恩，大家的心會轉為柔軟、謙虛，處事更圓融，也能感動、感化他人。自己收穫心靈與生活的富足，也能知福、惜福，把這份富足分享出去，整體大環境必然祥樂豐足。

    法鼓山指出，今年春聯採用蘊含吉祥寓意的玉葉金花為底圖，春聯左下角有QR Code，可透過手機掃描，分享給親友「祥樂豐足」的祝福。法鼓山各分寺院舉辦的辭歲迎新活動，歡迎民眾就近參與，以歡喜感恩的心迎接新年；運用佛法的慈悲與智慧，為新的一年祈福、發願，點上一盞光明心燈。

    法鼓山2○26春聯主題「祥樂豐足」，明天（3○日）起與大眾歡喜結緣。（圖為法鼓山提供）

    法鼓山2○26春聯主題「祥樂豐足」，明天（3○日）起與大眾歡喜結緣。（圖為法鼓山提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播