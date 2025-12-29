嘉市跨年晚會移師市府北棟大樓預定地 周邊管制及接駁車一次看

嘉市跨年晚會相關路段管制時段圖。（嘉市政府提供）

迎接2026，嘉義市跨年晚會首度移師市府北棟大樓預定地，將於12月31日下午5點半熱力開唱；市府表示，31日上午8點起，市府北棟嘉義大舞台周邊實施車輛管制，活動期間規劃免費接駁車，民眾可在嘉義火車站、台灣中油林森路加油站等地搭車。

「2026全嘉藝起來跨年晚會」邀請韓星頌樂、三金實力影后與金曲入圍歌手林美秀、金曲歌王蕭煌奇、許富凱、亞洲天王羅志祥等藝人接力演出，與民眾攜手迎接新的一年。

市府表示，31日上午8點起，市府北棟嘉義大舞台周邊實施車輛管制，會場及市集布置管制時間為上午8點至下午2點，管制路段為中山路（自噴水圓環至吳鳳北路）、忠孝路及吳鳳北路（自中山路至民權路）。

跨年晚會管制時段為下午2點至翌日凌晨2點，管制路段為中山路（自噴水圓環至共和路）、興中街及成仁街（自民權路至公明路）、吳鳳北路及忠孝路（自林森西路至公明路）、民權路（自吳鳳北路至忠孝路）。

會場及市集拆除管制時段為元旦凌晨2點至中午12點，管制路段為中山路（自噴水圓環至吳鳳北路）、忠孝路及吳鳳北路（自中山路至民權路）。

市府表示，活動期間規劃免費接駁車，往活動會場路線（發車時間下午5點至夜間11點半）上車點嘉義火車站、中途上車點台灣中油林森路加油站、下車點林業署嘉義分署；往嘉義火車站路線（發車時間下午5點半至凌晨1點15分）上車點林業署嘉義分署、中途上車點城市車旅停車場林森站、下車點嘉義火車站。

迎接2026，嘉市跨年晚會邀請台語金曲歌王蕭煌奇陪大家迎新年。（嘉市文化局提供）

